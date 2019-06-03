Диетолог рассказала, как приучить ребенка есть овощи

Советы от Светланы Фус:

Если ребенок любит хоть несколько овощей - старайтесь давать их ежедневно, по очереди меняя в течение недели. Картофель, кстати, тоже овощ. Но не впадайте в крайность - не нужно ребенка кормить только картошкой, потому что другого он не ест.

Добавляйте овощи в привычные и любимые блюда детей. Делайте их «скрытыми», маскируйте. Например, в мясную начинку котлет или голубцов добавьте цветную или белокочанную капусту, кабачки, морковь, нарежьте красный перец. Хорошим блюдом будет суп-пюре на основе овощей. Попробуйте овощные запеканки или омлет с мелко нарезанными овощами.

Несколько раз в неделю можно делать полезные домашние сэндвичи из цельнозернового хлеба и включать туда овощи.

Вместо сложных салатов предложите ребенку просто нарезанные овощи. Например, палочки или соломку из моркови, огурцов и перца. Ведь многим детям нравятся просто хрустящие овощи. Приготовьте сырный соус к овощам, с ним будет вкуснее. Также попробуйте давать им сырую морковь или перец, даже если сами едите их приготовленными.

Овощи можно давать в виде полезных овощных смузи. Для вкуса положите ягоды и фрукты.

Вводите новые овощи постепенно. На самом деле, чтобы привыкнуть к новому вкусу пищи, ребенку нужно ее попробовать в среднем 10 - 15 раз.