Пн, 3.06.2019
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Подробный видеорецепт: ленивые чебуреки из лаваша

Чебуреки

ФОТО: Valery Vvoennyy / PantherMedia / Valery Vvoennyy

Чебуреки - национальное крымско-татарское блюдо, представляет собой пирожок из пресного теста с начинкой. Это может быть мясной фарш либо просто мелко рубленое мясо.  Очень редко начинка у чебуреков может быть не мясная, а овощная, либо с добавлением грибов, риса, сыра. В Крыму готовят очень вкусные чебуреки с помидорами и сыром. Жарят чебуреки во фритюре в растительном масле или животном жире, пишет Ivona.

Чтобы приготовить чебуреки, необходимо замесить пресное бездрожжевое тесто. Предлагаем упростить рецепт приготовления чебуреков и порадовать близких ленивыми чебуреками на скорую руку. Теперь нет необходимости возиться с тестом, можно использовать обычный лаваш. Лучше приобрести сразу упаковку порционного лаваша, либо используя тарелку вырезать основы нужных размеров. Чебуреки из лаваша получаются не хуже обычных - сочные и хрустящие, а главное - вкусные.

Ингредиенты:

  • Фарш 700 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Соль Специи
  • Лаваш круглый порционный 1 упаковка
  • Яйца 2 шт.
  • Мука 2 ч.л.
  • Масло растительное

Приготовление:

  1. Натереть лук на крупной терке, добавить к фаршу.
  2. Приправить солью, специями, солим, если фарш суховат - добавить немного воды. Тщательно перемешать.
  3. Взболтать яйцо с мукой.
  4. Смазать яичной массой лепешку, выложить на одну половину фарш, не доходя до краев на 1,5 см.
  5. Накрыть второй половиной, плотно прижать края, убедившись, что они слиплись.
  6. Жарить чебуреки на сковороде на растительном масле с двух сторон до готовности. 

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