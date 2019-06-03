Подробный видеорецепт: ленивые чебуреки из лаваша

Чебуреки - национальное крымско-татарское блюдо, представляет собой пирожок из пресного теста с начинкой. Это может быть мясной фарш либо просто мелко рубленое мясо. Очень редко начинка у чебуреков может быть не мясная, а овощная, либо с добавлением грибов, риса, сыра. В Крыму готовят очень вкусные чебуреки с помидорами и сыром. Жарят чебуреки во фритюре в растительном масле или животном жире, пишет Ivona.