Подробный видеорецепт: ленивые чебуреки из лаваша

Чебуреки - национальное крымско-татарское блюдо, представляет собой пирожок из пресного теста с начинкой. Это может быть мясной фарш либо просто мелко рубленое мясо. Очень редко начинка у чебуреков может быть не мясная, а овощная, либо с добавлением грибов, риса, сыра. В Крыму готовят очень вкусные чебуреки с помидорами и сыром. Жарят чебуреки во фритюре в растительном масле или животном жире, пишет Ivona.
Чтобы приготовить чебуреки, необходимо замесить пресное бездрожжевое тесто. Предлагаем упростить рецепт приготовления чебуреков и порадовать близких ленивыми чебуреками на скорую руку. Теперь нет необходимости возиться с тестом, можно использовать обычный лаваш. Лучше приобрести сразу упаковку порционного лаваша, либо используя тарелку вырезать основы нужных размеров. Чебуреки из лаваша получаются не хуже обычных - сочные и хрустящие, а главное - вкусные.
Ингредиенты:
- Фарш 700 гр.
- Лук репчатый 2 шт.
- Соль Специи
- Лаваш круглый порционный 1 упаковка
- Яйца 2 шт.
- Мука 2 ч.л.
- Масло растительное
Приготовление:
- Натереть лук на крупной терке, добавить к фаршу.
- Приправить солью, специями, солим, если фарш суховат - добавить немного воды. Тщательно перемешать.
- Взболтать яйцо с мукой.
- Смазать яичной массой лепешку, выложить на одну половину фарш, не доходя до краев на 1,5 см.
- Накрыть второй половиной, плотно прижать края, убедившись, что они слиплись.
- Жарить чебуреки на сковороде на растительном масле с двух сторон до готовности.