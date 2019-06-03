Велосипед помогает женщинам защититься от набора веса перед менопаузой

Согласно выводам, которые были сделаны специалистами Гарвардской школы общественного здравоохранения в США, небольшое увеличение нагрузки в виде езды на велосипеде помогает женщинам при наступлении менопаузы лучше защищаться от набора веса, который обычно имеет место в этот период жизни в связи с изменениями гормонального статуса, пишет Medikforum .

Этому заявлению предшествовало изучение уровня физической активности и колебаний веса у 18 тысяч женщин, за которыми наблюдали в течение 16 лет. Результаты показали, что участницы проекта набрали в среднем за период наблюдений 9,3 кг добавочного веса. В то же время исследователи констатировали: хотя по мере прожитых лет вес набрали все участницы, у некоторых женщин прибавка в весе ограничилась количеством, не превышающим 5% от первоначальной массы тела, тогда как у других значительно превысила этот порог.