Пять опасностей употребления энергетических напитков

Бессонница.

Кофеин прогоняет сон, и порой на долгий период. А в энергетиках кофеин сочетается ещё и с сахаром, что может стать причиной длительной бессонницы.

Головные боли.

​Если вы регулярно употребляете энергетические напитки, то вероятность появления тяжелых головных болей выше, чем у людей, которых не пьют вообще. Это происходит из-за того, что в энергетиках разное содержание кофеина. Изменение показателя кофеина в организме может спровоцировать головную боль.

Остановка сердца.

​ При избытке кофеина вырастает нагрузка на сердце, которое начинает сокращаться более интенсивно. В экстремальных случаях это может спровоцировать остановку сердца. Энергетические напитки противопоказаны людям, имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Тревожные расстройства.

Некоторые ученые полагают, что при больших дозах кофеинизированных напитков вроде энергетиков человеку чаще угрожают приступы паники и тревожных расстройств.

Диабет второго типа.