Пять опасностей употребления энергетических напитков

Безусловно, энергетики помогают в том случае, если нам нужно добиться кратковременного и мощного прилива энергии. Однако эти напитки производят негативное воздействие на здоровье человека, пишет Medikforum.
- Бессонница.
Кофеин прогоняет сон, и порой на долгий период. А в энергетиках кофеин сочетается ещё и с сахаром, что может стать причиной длительной бессонницы.
- Головные боли.
Если вы регулярно употребляете энергетические напитки, то вероятность появления тяжелых головных болей выше, чем у людей, которых не пьют вообще. Это происходит из-за того, что в энергетиках разное содержание кофеина. Изменение показателя кофеина в организме может спровоцировать головную боль.
- Остановка сердца.
При избытке кофеина вырастает нагрузка на сердце, которое начинает сокращаться более интенсивно. В экстремальных случаях это может спровоцировать остановку сердца. Энергетические напитки противопоказаны людям, имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания.
- Тревожные расстройства.
Некоторые ученые полагают, что при больших дозах кофеинизированных напитков вроде энергетиков человеку чаще угрожают приступы паники и тревожных расстройств.
- Диабет второго типа.
Высокое содержание сахара в кофеинизированных напитках приводит к временным скачкам энергии, но при длительном употреблении это может повысить риск развития диабета второго типа.