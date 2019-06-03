Пн, 3.06.2019
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Пять опасностей употребления энергетических напитков

Энергетический напиток. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Безусловно, энергетики помогают в том случае, если нам нужно добиться кратковременного и мощного прилива энергии. Однако эти напитки производят негативное воздействие на здоровье человека, пишет Medikforum.

  • Бессонница. 

Кофеин прогоняет сон, и порой на долгий период. А в энергетиках кофеин сочетается ещё и с сахаром, что может стать причиной длительной бессонницы.

  • Головные боли.

Если вы регулярно употребляете энергетические напитки, то вероятность появления тяжелых головных болей выше, чем у людей, которых не пьют вообще. Это происходит из-за того, что в энергетиках разное содержание кофеина. Изменение показателя кофеина в организме может спровоцировать головную боль.

  • Остановка сердца.

 При избытке кофеина вырастает нагрузка на сердце, которое начинает сокращаться более интенсивно. В экстремальных случаях это может спровоцировать остановку сердца. Энергетические напитки противопоказаны людям, имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания.

  • Тревожные расстройства. 

Некоторые ученые полагают, что при больших дозах кофеинизированных напитков вроде энергетиков человеку чаще угрожают приступы паники и тревожных расстройств.

  • Диабет второго типа. 

Высокое содержание сахара в кофеинизированных напитках приводит к временным скачкам энергии, но при длительном употреблении это может повысить риск развития диабета второго типа. 

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