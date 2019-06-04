У меня слишком много дел: 31-летняя Эшли Грэм призналась, почему пока не хочет иметь детей

31-летняя Эшли Грэм сегодня является одной из самых востребованных, высокооплачиваемых и обсуждаемых моделей. Несмотря на то, что знаменитость регулярно появляется на модных показах и обложках журналов, хейтеры продолжают критиковать ее внешний вид, регулярно советуя похудеть, пишет Viva.ua. Впрочем, саму Эшли вовсе не волнует критика в сети. Об этом модель рассказала в июльском номере американского Harper's Bazaar, героиней которого стала.
«Я игнорирую хейтеров. Их слова не делают мне больно. В качестве примера, я только что опубликовала несколько фотографий с дня рождения Джиджи Хадид в Instagram — на них я позирую в джинсовом платье и в высоких сапогах до бедра. Так вот на снимках видны складки на бедрах. Кто-то прокомментировал: «Ваши бедра вырываются наружу из этих обтягивающих ботфортов!». Я решила ответить и написала: «Да, у меня видно бедра на этом фото, но я чувствовала себя очень сексуальной!». Это то, что я люблю называть обучающими моментами; это способ дать женщинам понять, что они должны постоять за себя», - говорит Эшли.
Также Грэм призналась, что они с супругом Джастином Эрвином пока не планируют детей:
«Детей в ближайшем будущем я не планирую. Не сейчас. В августе мы с супругом отметим девятую годовщину совместной жизни, но чувствую, что еще слишком незрелая, чтобы иметь детей. У меня слишком много дел, которые еще предстоит сделать».