Семь вещей, которые могут превратить женщину в старуху

1. Неправильная длина юбки

«Убить» образ и прибавить вам несколько лет могут юбки как длины мини, так и макси. Важно найти свою «золотую» длину, которая вытянет силуэт и даже, возможно, спрячет парочку лишних килограммов.

2. Обувь, вышедшая из моды

Обувь, давным давно вышедншая из моды, способна напрочь перечеркнуть весь образ и даже добавить дополнительных лет. Беспроигрышный вариант – классические лодочки, а все эти стразы, перья, платформы – прошлый век.

3. Неприглядные оттенки, болотные, землистые и т.д.

Болотные, землистые, коричневые – цвета, к которым надо подходить с умом или избегать вовсе. Они могут сделать внешний вид мрачным, угрюмым и даже визуально нездоровым.

4. Сложные ткани

Такие ткани, как бархат, люрекс и другие, можно назвать сложными, «театральными». Важно уметь их правильно комбинировать, иначе вы рискуете превратиться в возрастную даму. Или лучше и вовсе отказаться от них, благо, сейчас огромный выбор самых разных материалов!

5. Балахонистая одежда

Такой модный сейчас оверсайз может хорошо смотреться на юных особах. На взрослых дамах мешковатые одеяния нередко смотрятся нелепо, утяжеляя образ и прибавляя лишние килограммы. Если вы думаете, что оверсайз скроет погрешности фигуры, ошибаетесь! Так вы рискуете стать еще больше в размерах и, как следствие, старше.

6. Темные цвета у лица

Светлые цвета у лица освежают, а темные – старят. Чтобы визуально стать чуточку моложе и свежее, выбирайте светлые блузы, свитера и водолазки. Темный цвет оставьте для «низов» – юбок и брюк.

7. Невзрачные стрижки