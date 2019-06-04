Как просят прощения разные знаки Зодиака

Обидеть человека бывает порой очень легко. Потом сожалеешь о сказанном, хочется загладить вину, исправить ситуацию. Самый лучший способ - это попросить прощения у человека. Искренне, от чистого сердца, пишет Fabiosa.
Как извиняются разные знаки Зодиака
Однако не все люди умеют извиняться или даже не задумываются о том, чтобы сделать это. Многое зависит от знака Зодиака, под которым родился человек.
Овен
Они обставят дела так, что обиженный станет еще и обвиняемым за то, что заставил Овна вспылить.
Телец
Просят прощения мимоходом, как бы между прочим, буднично. И дальше живут как ни в чем не бывало.
Близнецы
Им надо сначала убедить себя, что они были неправы, и может быть примут решение извиниться.
Рак
Надеются, что обиженный сам догадается о чувствах Рака и даст сигнал, что он готов выслушать извинения.
Лев
С «короной» на голове Львам очень сложно просить прощения. Но их непривычно тихое поведение выдает их, поэтому можно ожидать, что вскоре все-таки скажут нужные слова.
Дева
Ошибку свою признают, но извинения произносят с ноткой нравоучения, внушая обиженному, что если бы он сделал все хорошо, то не было бы повода для обид.
Весы
Свою вину признавать умеют и попросить прощения могу, но обязательно уточнят, из-за чего такое произошло. Им важно достичь гармонии и баланса.
Скорпион
Не считают нужным приносить извинения вообще. Они во всем правы. Даже в ссоре.
Стрелец
Извиняясь, Стрельцы могут еще больше ранить человека, напомнив все сказанные слова как высшую справедливость и истину.
Козерог
Испытывают удовлетворение от того, что его визави наконец-то прочувствовал ту же самую боль.
Водолей
Если они извиняются, значит, пришло время заканчивать отношения, дружбу. Мосты сожжены, назад дороги нет.
Рыбы
Умеют очень тонко просить прощения, отчего слезы радости и сожаления проливает обиженный.
А вы умеете говорить: «Прости, я была неправа»? Легко ли вам даются такие моменты?