Как просят прощения разные знаки Зодиака

Как извиняются разные знаки Зодиака

Однако не все люди умеют извиняться или даже не задумываются о том, чтобы сделать это. Многое зависит от знака Зодиака, под которым родился человек.

Овен

Они обставят дела так, что обиженный станет еще и обвиняемым за то, что заставил Овна вспылить.

Телец

Просят прощения мимоходом, как бы между прочим, буднично. И дальше живут как ни в чем не бывало.

Близнецы

Им надо сначала убедить себя, что они были неправы, и может быть примут решение извиниться.

Рак

Надеются, что обиженный сам догадается о чувствах Рака и даст сигнал, что он готов выслушать извинения.

Лев

С «короной» на голове Львам очень сложно просить прощения. Но их непривычно тихое поведение выдает их, поэтому можно ожидать, что вскоре все-таки скажут нужные слова.

Дева

Ошибку свою признают, но извинения произносят с ноткой нравоучения, внушая обиженному, что если бы он сделал все хорошо, то не было бы повода для обид.

Весы

Свою вину признавать умеют и попросить прощения могу, но обязательно уточнят, из-за чего такое произошло. Им важно достичь гармонии и баланса.

Скорпион

Не считают нужным приносить извинения вообще. Они во всем правы. Даже в ссоре.

Стрелец

Извиняясь, Стрельцы могут еще больше ранить человека, напомнив все сказанные слова как высшую справедливость и истину.

Козерог

Испытывают удовлетворение от того, что его визави наконец-то прочувствовал ту же самую боль.

Водолей

Если они извиняются, значит, пришло время заканчивать отношения, дружбу. Мосты сожжены, назад дороги нет.

Рыбы

Умеют очень тонко просить прощения, отчего слезы радости и сожаления проливает обиженный.