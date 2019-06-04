Что сны, которые мы видим, могут рассказать о нашем психическом здоровье?

В последние годы врачи придают все больше внимания ментальному здоровью людей, а не только физическому. По данным ВОЗ, только от депрессии во всем мире страдает более 300 млн человек. Но в чем связь между снами и психическими расстройствами? Как оказалось, видя одни и те же типы сновидений, человек может даже не догадываться о том, что нуждается в помощи.

1. Тревожные расстройства

Страдающих от таких заболеваний людей отличает нетипичная реакция на определенные объекты или ситуации. Для приступов тревожности характерно учащение сердцебиения, повышенное потоотделение и панические атаки. Как правило, человек не контролирует свои действия, и они не соответствуют реальному положению вещей.

Такие люди видят длинные, детализированные сны, которые нередко повторяются. Сюжет при этом может быть неизменным или динамичным в зависимости от того, насколько сильно влияет на человека ситуация в реальной жизни.

2. Депрессия

Для депрессии характерны ощущение подавленности, отсутствие интереса к происходящему, мрачные мысли и прогнозы. Это состояние сильно сказывается на качестве жизни, способно мешать работе или учебе, а также приводить к самоубийствам.

Страдающие от депрессии часто видят во сне мрачные, страшные, малолюдные места (подземелья, дремучие заросли), умерших людей, нередко испытывают настоящий ужас. Как правило, такие видения не связаны между собой сюжетом, однако за одну ночь человек может увидеть их несколько.

3. Посттравматический синдром

Эта аномалия развивается вследствие пережитого потрясения (насилия, катастрофы). Страдающие от нее люди постоянно воспроизводят в памяти ужасные события и отличаются эмоциональной нестабильностью.

Связанные с пережитым образы они видят и во сне. Видения часто повторяются и заканчиваются в одном и том же месте, хотя у спящего есть возможность менять сюжет. Сны часто напоминают черно-белое кино. Образы иногда могут не быть целостными (например, говорящая голова без остального тела).

4. Биполярное расстройство

Пациенты с биполярным расстройством «чередуют» эпизоды нормальной жизни с депрессивно-маниакальными периодами, то погружаясь в апатию, то становясь чрезмерно активными с сильными перепадами настроения.

Страдающие от этого заболевания люди видят очень яркие, детализированные, запоминающиеся сны, которые часто бывают серийными. То есть из недели в неделю наблюдается развитие сюжета, будто человек смотрит сериал.

5. Пищевые расстройства

Люди, страдающие от анорексии, булимии, неконтролируемого переедания и других расстройств, связанных с едой и весом, часто видят продукты питания и «идеальную» версию себя. При этом их «отношения с пищей» во сне такие же, как и наяву.