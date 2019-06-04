Вт, 4.06.2019

Рецепт омлета со шпинатом от Юлии Высоцкой

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Омлет. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

О том, что яйца крайне полезны, сказано немало. Мы предлагаем вашему вниманию отличный рецепт омлета со шпинатом и помидорами черри от Юлии Высоцкой.

Яйца – очень полезная пища для человеческого организма, пишет Joinfo.ua. Предлагаем вам простой рецепт омлета от несравненной Юлии Высоцкой.

Krasotka.ee выбрала рецепт Юлии Высоцкой, так как ей в вопросе кулинарного искусства доверять уж точно можно. Приготовив омлет со шпинатом и помидорами, вы точно не прогадаете и сможете не только полакомиться вкусным блюдом, но еще и получить целый ряд полезных компонентов.

Ингредиенты для омлета:

  • Куриные яйца – 4 штуки;
  • Помидоры черри – 15 штук;
  • Сыр Чеддер – 60 грамм;
  • Яичные белки – 2 штуки;
  • Пучок шпината;
  • Веточка укропа;
  • Веточка петрушки;
  • Тимьян свежий – 4 веточки;
  • Масло оливковое – 2 столовые ложки;
  • Масло сливочное – 1/2 чайной ложки;
  • Перец, соль – по вкусу.

Как приготовить омлет по рецепту Юлии Высоцкой?

  1. Помидоры разрезаем пополам, выкладываем их в форму для запекания. Солим, перчим, опрыскиваем оливковым маслом и отправляем в духовку (или гриль) на несколько минут.
  2. Натираем сыр на крупной терке, а петрушку и укроп мелко нарезаем.
  3. Следует отметить, что два белка необходимо заранее охладить. Затем взбиваем их с небольшим количеством соли до пены. 4 яйца лучше взбивать миксером, чтобы получилась пышная масса.
  4. Добавляем к взбитым яйцам тимьян, укроп, петрушку, а также большую часть натертого сыра Чеддер. Перемешиваем и добавляем яичные белки.
  5. На разогретую сковороду наливаем оставшееся оливковое масло, к нему сливочное. Выливаем яичную массу с продуктами и оставляем на пару минут на среднем огне.
  6. Когда края омлета уже чуть поджарятся, посыпаем оставшимся сыром и накрываем крышкой. Готовый омлет выкладываем на тарелку. Помидоры черри и листья шпината выложить на одну половину блюда, а второй накрыть сверху. Можно подавать!

На самом деле этот омлет готовить очень просто и быстро. Некоторые из продуктов можно убрать, исходя из личных предпочтений. Блюдо отлично подойдет для завтрака.

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