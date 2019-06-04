Рецепт омлета со шпинатом от Юлии Высоцкой

О том, что яйца крайне полезны, сказано немало. Мы предлагаем вашему вниманию отличный рецепт омлета со шпинатом и помидорами черри от Юлии Высоцкой.
Яйца – очень полезная пища для человеческого организма, пишет Joinfo.ua. Предлагаем вам простой рецепт омлета от несравненной Юлии Высоцкой.
Krasotka.ee выбрала рецепт Юлии Высоцкой, так как ей в вопросе кулинарного искусства доверять уж точно можно. Приготовив омлет со шпинатом и помидорами, вы точно не прогадаете и сможете не только полакомиться вкусным блюдом, но еще и получить целый ряд полезных компонентов.
Ингредиенты для омлета:
- Куриные яйца – 4 штуки;
- Помидоры черри – 15 штук;
- Сыр Чеддер – 60 грамм;
- Яичные белки – 2 штуки;
- Пучок шпината;
- Веточка укропа;
- Веточка петрушки;
- Тимьян свежий – 4 веточки;
- Масло оливковое – 2 столовые ложки;
- Масло сливочное – 1/2 чайной ложки;
- Перец, соль – по вкусу.
Как приготовить омлет по рецепту Юлии Высоцкой?
- Помидоры разрезаем пополам, выкладываем их в форму для запекания. Солим, перчим, опрыскиваем оливковым маслом и отправляем в духовку (или гриль) на несколько минут.
- Натираем сыр на крупной терке, а петрушку и укроп мелко нарезаем.
- Следует отметить, что два белка необходимо заранее охладить. Затем взбиваем их с небольшим количеством соли до пены. 4 яйца лучше взбивать миксером, чтобы получилась пышная масса.
- Добавляем к взбитым яйцам тимьян, укроп, петрушку, а также большую часть натертого сыра Чеддер. Перемешиваем и добавляем яичные белки.
- На разогретую сковороду наливаем оставшееся оливковое масло, к нему сливочное. Выливаем яичную массу с продуктами и оставляем на пару минут на среднем огне.
- Когда края омлета уже чуть поджарятся, посыпаем оставшимся сыром и накрываем крышкой. Готовый омлет выкладываем на тарелку. Помидоры черри и листья шпината выложить на одну половину блюда, а второй накрыть сверху. Можно подавать!
На самом деле этот омлет готовить очень просто и быстро. Некоторые из продуктов можно убрать, исходя из личных предпочтений. Блюдо отлично подойдет для завтрака.