Уход за кожей летом: главные правила для сохранения красоты и здоровья

О том, как следует ухаживать за кожей летом, должен знать каждый человек. И некоторые представления у людей по этому поводу имеются, но, судя по тому, насколько часто они обращаются к косметологам с просьбой помочь в решении проблем, этого недостаточно. Рассказываем более подробно об особенностях летнего ухода за кожей.

Используйте солнцезащитный крем ежедневно

Отказаться от солнцезащитного крема – это одна из самых больших ошибок в уходе за кожей. Существует заблуждение, что применять это средство нужно только, когда загораете на пляже.

Но даже в то время, когда вы идете домой или в офис, ультрафиолет продолжает оказывать на вашу кожу свое вредное воздействие. Кроме того, пользоваться таким кремом необходимо и в пасмурные дни. УФ-лучи делают свое дело, проникая из-за облаков. Помните, что солнечное излучение провоцирует преждевременное старение, появление пигментных пятен, снижение эластичности кожи и рак кожи.

Отшелушивайте кожу

Солнцезащитные кремы, пот, загрязнения, мертвые клетки и избыток кожного сала летом могут накапливаться в верхних слоях эпидермиса. Поэтому необходимо регулярно отшелушивать кожу, чтобы удалить все эти загрязнения, а также стимулировать обновление клеток. Обратите внимание: химические скрабы предпочтительнее механических. А еще лучше те, которые вы приготовите самостоятельно из природных ингредиентов.

Используйте отшелушивающую сыворотку, содержащую альфа-гидроскислоты, гликолевую или молочную кислоты. Они удаляют верхний слой мертвых клеток, которые могут блокировать поры и покрывать кожу пленкой. А также ускоряют и стимулируют процесс обновления клеток. Благодаря этому эффекту кожа становится более однородной, а пигментные пятна исчезают. Отшелушивание необходимо проводить два-три раза в неделю, но не чаще.

Используйте средства по уходу с витамином С

Витамин С является мощным антиоксидантом, способным нейтрализовать влияние свободных радикалов. Последние возникают, когда кожа подвергается воздействию вредных факторов окружающей среды.

Свободные радикалы влияют на клеточную ДНК и могут привести к деградации структуры кожи, что приводит к таким проблемам, как преждевременное старение и онкология. Поэтому, чтобы защитить кожу, рекомендуется применять крем и сыворотки с витамином С утром и вечером.

Увлажняйте кожу

Из-за воздействия солнца, соленой воды или хлора в бассейне ваша кожа летом может стать более сухой. Поэтому необходим уход, который включает как отшелушивание кожи, так и увлажнение. Очень эффективное решение – сделать скраб из ингредиентов, которые есть в вашем доме.

Рецепт скраба:

Для натурального скраба вам потребуется четверть стакана сахара, полстакана оливкового масла, три столовых ложки лимонного сока. Добавьте все ингредиенты в банку и хорошо перемешайте. Вы также можете поместить скраб в пустой контейнер для жидкого мыла, предварительно хорошо его вымыв.

Во время принятия душа, пробыв в воде не менее пяти минут, наносите скраб на тело и тщательно массируйте, затем смывайте. Ваша кожа будет отшелушена и идеально увлажнена.