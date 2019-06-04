Вся правда: вреден ли кальян на самом деле?

С приходом лета кальян набирает особой популярности. Вопреки распространенному мнению о том, что табачный дым проходит через воду и поэтому становится безопасным, это неправда, пишет Ivona.
«Час курение кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма».
Почему кальян вреден для здоровья:
- Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, в том числе присущие дыму сигарет.
- Дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания.
- Курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты.
- Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как и в сигаретах.
- Дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют более высокий риск развития респираторных заболеваний.
- Даже если покурить бестабачный кальян, избежать вреда для здоровья не получится.
- Человеку опасно вдыхать любые продукты сгорания, даже ароматизированные.
- Курение кальянов составляет также другую опасность: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции.
- Кальяны вредят и тем, кто просто находится рядом с курильщиком, так как они дышат не только табачным дымом, но и продуктами сгорания.