ТОП-5 знаков Зодиака, у которых слабость к мерзавцам

Овен

С домашними прилежными мальчиками девушкам-Овнам невыносимо скучно. Для них в отношениях всегда должна быть страсть, противостояние, надрыв. Поэтому они и выбирают плохих парней – там хоть есть с кем пободаться. Расставания Овны переживают максимально безболезненно, и всегда сбегают из токсичных отношений за секунду до того, как разрыв из масштабов локального скандала в трагедию мирового масштаба. А вот сможет ли отделаться малой кровью ее плохой парень? Это уже совершенно другой вопрос.

Близнецы

Даже высокий интеллект не способен уберечь девушек-Близнецов от глупостей. В партнеры они всегда выбирают себе того, кто ярче всех, поэтому они так падки на плохишей и ловеласов. Близнецы совершенно не задумываются о будущем, для них важно лишь это самое мгновение, которые приносит им удовольствие. Для плохих парней Близнецы - яркие мотыльки, которые упорхнут как только им станет скучно. Они не склонны драматизировать, поэтому даже от самого отъявленного мерзавца они убегают налегке, без какого-либо эмоционального груза.

Скорпион

Женщина-Скорпион всегда в отношениях ищет равного себе. Что в общем-то означает, что ее мужчина должен быть таким же упрямым, целеустремленным и страстным. Искры летят, напряжение между ними такое, что мобильный телефон можно зарядить! Вот это Скорпиону по вкусу. Поэтому плохие парни - излюбленный деликатес женщины-Скорпиона. Она умеет их не только привлечь, но и удержать, добиться от них всего, что ей нужно. А это под силу далеко не каждой.

Стрелец

Легкие на подъем барышни-Стрельцы, находят плохих парней просто очаровательными. У них есть все, что нужно: задор, обаяние, харизма, неистощимая фантазия и нежелание брать на себя ответственность. Последний пункт, пожалуй, покоряет Стрельцов больше всего, ведь они редко ищут серьезных отношений и выяснять, кто прав или виноват, или кто кому что должен не любят до ужаса. Если мужчина однажды исчезнет из их жизни, они будут грустить лишь секунду, для проформы, и отправятся навстречу новым приключениям.

Водолей

Девушка-Водолей будет глубоко несчастна рядом с заурядностью. Ей нужно, чтобы ее избранник непременно шокировал ее родителей, друзья в ужасе хватали за руки с криками «Одумайся!» или вовсе крутили пальцем у виска. Тогда дух бунтарства Водолея будет удовлетворен. Однако не надолго. Они не умеют удержать плохого парня и допускают главнейшую ошибку в отношениях с мерзавцами - Водолеи влюбляются. Причем отчаянно и искренне. Поэтому они долго и болезненно переживают расставания, уверяя всех, что больше никогда даже не посмотрят на мужика или вообще в монастырь уйдут! Но это до первого обаятельного плохиша. А дальше - все по кругу.