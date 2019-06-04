Мороженое из сгущенного молока на палочках

В отличие от молочного и сливочного мороженого, холодный десерт с добавлением сгущенного молока получается более плотным и тягучим. В мороженое на сгущенке можно добавлять любой наполнитель: от фруктов и фруктовых соков до орехов, пишет Segodnya.
Мороженое на палочках со сгущенкой
Ингредиенты:
- 3 яичных желтка
- 100 г сгущенного молока
- 150 г сливок 33%
Рецепт приготовления:
- Сначала приготовить яично-молочную смесь.
- Перемешать желтки и сгущенку с сахаром.
- Взбить до однородной массы миксером или венчиком. Варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки. Остудить.
- Взбить холодные сливки до пиков без сахара и дополнительных добавок.
- Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. По желанию добавить топпинг: орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов.
- Разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру застывать.
- Перед подачей достать из морозилки за 10-15 минут, чтобы мороженое немного оттаяло.