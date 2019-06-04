Вт, 4.06.2019

Мороженое из сгущенного молока на палочках

Домашнее мороженое на палочке. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mykola Lunov / PantherMedia / Mykola Lunov

В отличие от молочного и сливочного мороженого, холодный десерт с добавлением сгущенного молока получается более плотным и тягучим. В мороженое на сгущенке можно добавлять любой наполнитель: от фруктов и фруктовых соков до орехов, пишет Segodnya.

Мороженое на палочках со сгущенкой

Ингредиенты:

  • 3 яичных желтка
  • 100 г сгущенного молока
  • 150 г сливок 33%

Рецепт приготовления:

  1. Сначала приготовить яично-молочную смесь. 
  2. Перемешать желтки и сгущенку с сахаром. 
  3. Взбить до однородной массы миксером или венчиком. Варить на среднем огне до загустения. Важно постоянно помешивать и не перегревать, иначе масса может расслоиться и появятся комки. Остудить. 
  4. Взбить холодные сливки до пиков без сахара и дополнительных добавок.
  5. Когда яичная смесь остынет, подмешать в нее сливки. По желанию добавить топпинг: орехи, шоколадную крошку, мякоть фруктов. 
  6. Разлить по формочкам и отправить в морозильную камеру застывать.
  7. Перед подачей достать из морозилки за 10-15 минут, чтобы мороженое немного оттаяло.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ