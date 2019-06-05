Лёд для умывания: как правильно использовать?

Польза льда для кожи

Лёд для лица является весьма полезным и простым средством, которое благотворно сказывается на состоянии кожи. В частности, он способен избавить от воспалений. Очень часто наше лицо подвергается воздействию грязи и пыли, что провоцирует воспалительные реакции из-за того, что выделяется секрет сальных желез и закупоривает поры. Для того, чтобы восстановить терморегуляцию, будет достаточно каждый день использовать лёд для умывания.

Во-вторых, лёд позволяет привести в тонус лицевые мышцы. Благодаря этому средству можно избавиться от спазмов, зажимов, напряжения мышц, которые могут способствовать образованию морщин. Лёд для умывания расслабляет мышечный корсет лица, подтягивая мышцы и избавляя от складок и дряблости кожи.

В-третьих, лёд для умывания является отличным средством для устранения старческих изменений. Известно, что кожа лица с каждым годом изменяется: эпителий истончается, клетки перестают обновляться, теряется упругость и эластичность, появляются пигментные пятна и выступает сетка кровеносных сосудов. Если правильно использовать лёд для умывания, то можно запустить регенерацию и обновить клетки. Особенно важно протирать кожу не только на лице, но и в области шеи и декольте.

Вред льда

Однако надо быть осторожными в использовании льда для умывания. Предварительно необходимо изучить состояние кожи. При сухой и чувствительной такие процедуры лучше даже не начинать использовать, потому что это грозит обернуться шелушением, покраснением, сухостью, нарушением водного баланса.

Также противопоказанием является сосудистая сетка на лице. Благодаря льду для умывания она станет только заметнее. Поэтому при куперозе не стоит начинать использовать лёд для умывания.

Общее состояние тоже очень важно. Сухая и обезвоженная кожа говорит о раннем старении и потере эластичности, поэтому лучше в таких ситуациях не нужно пользоваться льдом для умывания.

Если же кожа подвергается воздействию плохой экологии, косметики и испытывает стресс от недостатка влаги, то лёд для умывания только усугубит ситуацию. От перепада температур может возникнуть непредвиденная реакция. Если возникает покраснение, шелушение или высыпания, то лучше не использовать лёд для умывания.

Правила использования льда для умывания

Ни в коем случае не используйте лёд для умывания перед сном. Лёд освежает кожу, придаёт ей бодрость, а вечером такая процедура не пойдёт на пользу. Такого же правила следует придерживаться осенью и зимой, так как в эти времена года коже не хватает витаминов и питательных веществ. Поэтому использование льда будет провоцировать болезненное состояние, отслоение верхнего слоя эпителия.

Процедуру надо начинать постепенно. От слишком резкого перепада температуры может возникнуть стресс для кожи.

В течение первых дней наблюдайте за реакцией. Если высыпания, покраснения не проходят, то лучше насовсем отказаться от использования льда для умывания.

Проводите льдом по лицу правильно, не задерживайтесь на одном месте. Выполняется движения по массажным линиям лица:

от центральной точки на подбородке к мочкам ушей

от уголков рта к ушной раковине

от крыльев носа к виску

от центральной части лба во все стороны к волосяной части головы

Также для приготовления кубиков нельзя использовать водопроводную воду. Она должна быть кипячёной или фильтрованной. Пролежавшие в морозильнике больше двух месяцев кубики не годятся для проведения процедуры.

Не нужно использовать больше двух кубиков за один раз. Так можно довести до переохлаждения, что спровоцирует высыпания и шелушения.

Лёд для умывания не нужно прижимать к коже. Он должен едва касаться лица. Даже так он растает без особых усилий. Больше трёх секунд на одном участке также не стоит задерживаться.