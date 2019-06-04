Волосок к волоску: новая процедура восстановления волос приехала в Таллинн из Мексики (видео)
Признаться, салонный уход для нас – нечастая история по банальной причине отсутствия времени. Но новую сыворотку от мексиканского производителя, которая только-только добралась до Эстонии, портал Krasotka.ee решил опробовать на себе.
Не секрет, что в условиях городской жизни и постоянного стресса волосы требуют особого ухода, особенно если речь идет об осветленных волосах.
Салонная процедура восстановления «Ботоплазма» заметно преображает тусклые ломкие пряди уже после первого применения: волосы наполняются силой и блеском.
KACH AMINOPLASMA AP и BHX Botohair Effect (которые мы и опробовали на себе) глубоко реконструируют волосы, восстанавливают кутикулы и секущиеся кончики. В результате волосы становятся сильными и прочными, шелковистыми и блестящими.
Дистрибьютор международной мексиканской компании KACH в Эстонии Игорь Пашкевич объясняет, что продукция марки, специализирующейся на средствах по восстановлению волос, имеет натуральный состав.
«Это разнообразные комбинации ингредиентов природного происхождения: керамиды, экстракты растений и растительные масла, протеины и аминокислоты, – рассказывает представитель KACH в Эстонии. – Обратите внимание, что парикмахер работает без перчаток».
Особенность этих восстанавливающих сывороток и в том, что они могут применяться не только как самостоятельная процедура, но и смешиваться между собой, добавляться в осветляющие и обесцвечивающие препараты, красители и тонеры для волос в процессе окрашивания. Таким образом обеспечивается дополнительная защита и восстановление волос во время окрашивания.
Ну а сам процесс, который вы можете посмотреть на видео, занимает около 40 минут.
Шаг 1.
Очищение и мытье волос с помощью подготавливающего очищающего шампуня DC. Лишнюю влагу парикмахер убирает полотенцем.
Шаг 2.
Мастер в нужных пропорциях смешивает ботокс и аминоплазму и наносит попрядно, распределяя состав по всей длине волос.
Шаг 3.
Сыворотку оставляют на волосах под воздействием тепла на 15-20 минут.
Шаг 4.
Волосы просто ополаскиваются водой, чтобы убрать излишки средств. Затем их тщательно просушивают феном или же делают укладку любым привычным способом. Для наибольшего блеска и устранения пушистости можно прогладить каждую прядь волос выпрямителем при температуре 160-200 градусов. После процедуры волосы можно накручивать и завивать.
Результат: волосы просто сияют и даже кажутся более густыми, настроение – на высоте. Обещают, что результат сохранится 3-4 недели даже при интенсивном мытье головы. Что ж, посмотрим!
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