Девичник, как в Вегасе: идеи для самого веселого дня перед свадьбой

Девичник дома

Не обязательно ехать в Вегас (как в том самом фильме), чтобы весело и ярко провести девичник. Можешь устроить посиделки с подружками в уютной домашней атмосфере - игры, конкурсы и праздник живота могут очень хорошо поднять настроение перед одним из самых важных дней в твоей жизни (или в жизни твоей подруги), предлогает Lady.tochka.net.

Пижамная вечеринка

Если ты решила провести девичник дома, то пижама-пати может стать идеальным вариантом. Никаких каблуков и долгих сборов, а только пижамы и разговоры о жизни. Как тебе вариант?

Ретро-вечеринка

Стилизованную вечеринку в ретро стиле можно провести и в клубе, и дом. Доставай с антресолей бабушкино платье, мамины каблуки и включай романсы. Вино можешь взять в супермаркете, а не из погреба.

Домашний СПА-салон

Это хороший вариант отдыха перед свадебной суматохой. Вариантов проведения такой вечеринки несколько - можно поехать в СПА, а можно остаться дома. Если ты выбрала второй вариант, то запасайся патчами, масками и фрешами. Кстати, такую вечеринку можно объединить с пижама-пати.

Девичник в клубе

Если же домашние посиделки тебе не по душе, то всегда можно отметить девичник в клубе или баре. Среди плюсов этого варианта - безудержное веселье, танцы и никаких тебе соседей, который будут в три часа ночи выключить Меладзе (или Элджея, да и любого исполнителя, которого невеста пожелает услышать в позднее время). Среди минусов - затратность и отсутствие приватности. Но ведь один раз живем, правда?

Не забудь заранее все продумать и забронировать столик в любимом заведении - так ты гарантировано получишь хорошие эмоции, а не разочарование от того, что вам с подругами не нашлось места.

Девичник в лимузине

Еще один вариант вечеринки перед свадьбой «как в кино». Чтобы все прошло идеально, заранее закажи машину и продумай маршрут поездки - остановки, места для фото. Ведь круто видеть за окном урбанистические пейзажи центра, а не спального района.

Поездка-девичник

Почему бы не отправиться в путешествие? В другую страну, город или, хотя бы, на дачу? Тут можно будет вдоволь наговориться с подружками, сделать много забавных совместных фото и перезагрузиться перед днем свадьбы.

А когда с планами на девичник уже все ясно, то можно задуматься и о подарках. Тут все зависит от твоей фантазии и бюджета. Но не забывай, что девичник - праздник невесты и нужно стараться подобрать то, что ей понравиться. мы составили для тебя список подарков на любой вкус.

Что дарить на девичник?