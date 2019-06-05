Девичник, как в Вегасе: идеи для самого веселого дня перед свадьбой

Девичник перед свадьбой - дело веселое, но волнительное. Krasotka.ee решила облегчить тебе жизнь и рассказать о том, как интересно и весело провести этот день.
- Девичник дома
Не обязательно ехать в Вегас (как в том самом фильме), чтобы весело и ярко провести девичник. Можешь устроить посиделки с подружками в уютной домашней атмосфере - игры, конкурсы и праздник живота могут очень хорошо поднять настроение перед одним из самых важных дней в твоей жизни (или в жизни твоей подруги), предлогает Lady.tochka.net.
- Пижамная вечеринка
Если ты решила провести девичник дома, то пижама-пати может стать идеальным вариантом. Никаких каблуков и долгих сборов, а только пижамы и разговоры о жизни. Как тебе вариант?
- Ретро-вечеринка
Стилизованную вечеринку в ретро стиле можно провести и в клубе, и дом. Доставай с антресолей бабушкино платье, мамины каблуки и включай романсы. Вино можешь взять в супермаркете, а не из погреба.
- Домашний СПА-салон
Это хороший вариант отдыха перед свадебной суматохой. Вариантов проведения такой вечеринки несколько - можно поехать в СПА, а можно остаться дома. Если ты выбрала второй вариант, то запасайся патчами, масками и фрешами. Кстати, такую вечеринку можно объединить с пижама-пати.
- Девичник в клубе
Если же домашние посиделки тебе не по душе, то всегда можно отметить девичник в клубе или баре. Среди плюсов этого варианта - безудержное веселье, танцы и никаких тебе соседей, который будут в три часа ночи выключить Меладзе (или Элджея, да и любого исполнителя, которого невеста пожелает услышать в позднее время). Среди минусов - затратность и отсутствие приватности. Но ведь один раз живем, правда?
Не забудь заранее все продумать и забронировать столик в любимом заведении - так ты гарантировано получишь хорошие эмоции, а не разочарование от того, что вам с подругами не нашлось места.
- Девичник в лимузине
Еще один вариант вечеринки перед свадьбой «как в кино». Чтобы все прошло идеально, заранее закажи машину и продумай маршрут поездки - остановки, места для фото. Ведь круто видеть за окном урбанистические пейзажи центра, а не спального района.
- Поездка-девичник
Почему бы не отправиться в путешествие? В другую страну, город или, хотя бы, на дачу? Тут можно будет вдоволь наговориться с подружками, сделать много забавных совместных фото и перезагрузиться перед днем свадьбы.
А когда с планами на девичник уже все ясно, то можно задуматься и о подарках. Тут все зависит от твоей фантазии и бюджета. Но не забывай, что девичник - праздник невесты и нужно стараться подобрать то, что ей понравиться. мы составили для тебя список подарков на любой вкус.
Что дарить на девичник?
- Подарки на девичник, как и на любой другой праздник, должны быть полезными и приятными. Постарайся выбрать такой сувенир, который запомнится невесте. Но не бросайся в крайности - четный букет гвоздик, как прощание со свободной жизнью, тоже запомнится, но не всем понравится.
- Шуточные сувениры можно найти и на барахолке, и в интернете. А можно сделать самостоятельно - например, если твоя подруга не любит готовить, подари ей поваренную книгу, в которой вместо рецептов будут номера служб доставки еды. Кстати, это один из видов подарков, где можно дать фантазии разгуляться без удара по кошельку.
- Полезные подарки тоже будут кстати. Например, можно подарить переносной столик - для романтических завтраков в постель. Если ты хочешь, чтобы твой подарок пригодился невесте, то лучше спроси ее напрямую, а если подруга стесняется сказать о своих желаниях вслух, то предложи ей составить виш-лист, это упростит жизнь и ей, и тебе.
- Сладкие подарки - один из приятных и бюджетных вариантов. Эклеры с вашими совместными фото, ягодный пирог или букет из конфет может очень порадовать твою подружку. Кстати, если невеста не любит сладкое, а предпочитает крепкие напитки, то бутылка хорошего вина тоже станет хорошим подарком.
- Подарок на память - альбом с совместными фото, книга стикерпаков из Телеграма с твоей подружкой в главной роли, история ее любви с будущим мужем в фотоальбоме из Инстаграма или пазл из 1000 деталей с ее фото тоже станут неплохим сюрпризом.