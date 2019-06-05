Пять вещей, от которых стоит отказаться родителям, чтобы вырастить ребёнка счастливым

1. От ожиданий

Если в детстве вы мечтали стать виртуозным пианистом, это не повод водить ребёнка в музыкальную школу против его воли. Реализовывать через детей то, чего не удалось достичь вам самим, — серьёзная ошибка в воспитании. Постарайтесь прислушиваться к мнению ребёнка и уважать его выбор и интересы.

2. От критики

Постоянные замечания негативно сказываются на самооценке взрослого человека, что уж говорить о неокрепшей детской психике. Хвалите, поощряйте и поддерживаете своего ребёнка, независимо от его успехов.

3. От гиперопеки

Чрезмерный контроль в конце концов приведёт к тому, что ребёнок вырастет инфантильным и неуверенными в себе. Здоровая дистанция в отношениях с детьми и вера в то, что они со всем справятся, окажут гораздо больше пользы.

4. От крика

Повышая тон и срываясь на крик, вы даёте понять, что у вас не осталось веских аргументов. Разговаривайте с ребёнком спокойно и без истерики, а также умейте его выслушать.

5. От жертв ради ребёнка

Отказываясь от чего-то в своей жизни ради детей, мама может не получить от них должной отдачи. А ведь ребёнку такие жертвы вовсе не были нужны. Лучше на своём примере показать детям, насколько важна самореализация и удовлетворённость жизнью.