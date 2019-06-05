Мы подготовили для вас список самых вредных детей по знаку Зодиака. Если ваш малыш попал в него, не стоит расстраиваться. Из таких детей вырастают серьезные и успешные взрослые, пишет Fabiosa.ru. Нужно немножко потерпеть!

Самые вредные дети по знаку Зодиака

1. Овен

Если маленькому Овну не разрешать что-то делать, он обязательно попробует это: залезет в мамин шкаф, потянет кота за хвост и будет есть сладкое в больших количествах. Протест против правил - в крови у этого знака Зодиака. Но с возрастом он осознает, что пора приучаться к нормам. А вы ему в этом помогите!

2. Скорпион

Малыш Скорпион всегда получает то, что он хочет. При этом он капризничает и может быть вспыльчивым. Противостоять такому поведения могут только сильные духом родители.

3. Близнецы

Близнецы очень упрямы. Если ребенок решил, что не будет есть кашу, он не поддасться ни на какие уговоры. Этот знак очень своенравный и порой импульсивный. При этом он может не соглашаться с родителями принципиально.

4. Володей

Водолей не может усидеть на одном месте. Окружающий мир для него настолько интересен, что ему нужно срочно бежать и исследовать его. Порядок и ответственность - точно не о маленьком Водолее.

5. Рак

Характер Рака называют бунтарским. Но таким способом он просто проявляет свои лидерские качества. Во взрослой жизни это ему пригодится!