Шесть вопросов и ответов о лазерной эпиляции

Эффективна ли лазерная эпиляция?

Существует немало видов удаления нежелательных волосков – сахарная эпиляция, восковая, бритва. Все они удаляют волосы на время, после чего требуется снова повторять процедуру. А вот лазер позволяет на более длительный срок избавиться от растительности. Лазерная эпиляция представляет собой процесс удаления волос с тела при помощи лазера, то есть узконаправленного пучка света, который нагревает волосяной фолликул и разрушает его. В итоге на этом месте волос прекращает расти.

Надо заметить, что во время сеанса разрушаются только растущие волосы. Спящие же фолликулы не трогаются. Именно этим объясняется необходимость несколько раз проводить лазерную эпиляцию. Количество сеансов напрямую зависит от индивидуальных особенностей и участка тела, где происходит удаление волос. Может потребоваться от восьми до двенадцати процедур, а промежуток между ними должен составлять три-пять недель.

Разумеется, лазерная эпиляция эффективна при соблюдении определённых условий. В частности, необходимо выполнять поддерживающую процедуру раз в полгода.

А безопасно ли это?

Считается, что лазерная эпиляция провоцирует онкологию. Но это заболевание может возникнуть из-за ультрафиолетового излучения. Лазерная эпиляция проводится только при инфракрасном.

Однако не надо забывать, что это всё-таки луч света, который способен вызвать ожоги. Не все аппараты оснащены встроенной системой охлаждения. К тому же лазерная эпиляция имеет целый ряд противопоказаний:

Беременность, грудное вскармливание, гормональные сбои;

Кожные заболевания (особенно в острой форме);

Сахарный диабет;

Простудные вирусные заболевания;

Свежий загар;

Родинки и повреждения кожи в зоне, где будет проводиться лазерная эпиляция.

Стоит подчеркнуть, что эпиляцию не рекомендуется выполнять людям до 18 лет. В этом возрасте гормональный фон очень неустойчив. И обязательно следует обращаться в специализированную клинику за проведением лазерной эпиляции, которая имеет лицензию на оказание медицинских услуг, а персонал обладает соответствующим образованием, знаниями и опытом.

Когда проводить эпиляцию?

В идеале стоит начать проводить лазерную эпиляцию зимой или в начале весны. Ведь в промежутках между процедурами придётся защищать участки обработанной кожи от солнечных лучей. Если вы готовы прятаться от солнца, то можно и летом провести лазерную эпиляцию.

А это больно?

Лазерная эпиляция проводится безболезненно. Вы очень чувствительны к боли? Тогда возможны ощущения небольшого пощипывания или тепла. Однако всегда можно попросить использовать анестезирующие вещества.

Будет ли эффект при тонких и светлых волосах?

Очень долго полагалось, что лазерная эпиляция годится только для обладателей тёмных и толстых волос. Но с появлением диодных аппаратов всё кардинально изменилось. Ведь такой аппарат позволяет добиться высокой эффективности даже при самых тонких и практически бесцветных волосах. Однако от седых волос всё-таки не избавит. Поэтому предварительно стоит получить консультацию специалиста.

Как проводится лазерная эпиляция?

Проводить эпиляцию должен специалист, обладающий образованием и опытом. Обращаться стоит только в медицинские центры или специализированные клиники. На оборудование у представителей организации должны быть соответствующие документы, а у клиники – лицензия. Клиент вправе потребовать эти документы, чтобы убедиться в безопасности будущей процедуры, а организация не может отказать в этом.

Лазерная эпиляция относится к ряду косметологических медицинских процедур. Поэтому консультант должен предупредить о существующих противопоказаниях. Потребителю предложат заполнить письменный договор на проведение процедуры и проводимом вмешательстве.

Непосредственно в кабинете на кожу наносится контактный гель без цвета и запаха, который затем легко уберётся. Он необходим для того, чтобы охладить кожу, а также обеспечить гладкое скольжение манипулы лазера.

Сеанс длится от 5 минут до получаса. Всё зависит от выбранной зоны. Специалист выбирает разные режимы работы лазера в зависимости от состояния волос и обрабатываемой зоны.