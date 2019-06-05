Ах, кокетка! ТОП-5 самых кокетливых знаков Зодиака

Близнецы

Вот уж кто может влюбить в себя с первого взгляда! Помимо высокого интеллекта, который они умело то демонстрируют, то прячут, Близнецы в совершенстве владеют искусством невербального обольщения. Все их жесты, мимика, позы направлены на то, чтобы привлечь и покорить. Они умело подчеркивают свои сильные стороны поэтому при первом знакомстве с Близнецами, люди остаются ошеломлены и абсолютно очарованы. Флиртует этот знак часто непроизвольно, это происходит практически на подсознательном уровне. Образ кокетки настолько крепко с ними связан, что они сами чувствуют себя неуютно, если не привлекают всеобщего внимания.

Лев

Им всегда нужны зрители, даже если сила их дара обольщения направлена на одну конкретную «жертву». Ведь нет ничего дурного в том, чтобы в них был влюблен весь мир? И, нужно признаться, Львы обладают всем, что может покорить любого: они харизматичны, амбициозны, у них прекрасное чувство юмора и они всегда следят за своим внешним видом. Нарушать этикет или разговаривать неправильно считают ниже своего достоинства. Поэтому для покорения поклонников им даже не приходится прикладывать значительные усилия: Львам достаточно просто быть. Ну и, разве что, немножко распушить гриву.

Скорпион

Они жалят своим очарованием: остро, точно, а главное - быстро! Скорпионы с первых секунд понимают, где у собеседника «мягкое» место и всегда бью наверняка - такая у них стратегия обольщения. Однако они также умело используют и прикосновения: легкие и мимолетные, едва ощутимые, они позволяют «жертве» почувствовать себя особенным. Кокетливо хлопая глазками, Скорпионы крепко держат все внимание собеседника на себе.

Водолей

Для большинства Водолеев флирт - это защитная реакция. Кокетство и остроумие спасает их из многих ситуаций и передряг, в которые этот неугомонный знак нередко попадает. Они редко используют его для обольщения, еще реже - для знакомства. Личные отношения они всегда предпочитают строить сразу на чистоту. Однако партнеру Водолея все же придется смириться с тем фактом, что для всех окружающих он будет просто душка: отпускать комплименты, широко улыбаться, подмигивать, шутить и вести себя так, вроде он не в браке последние лет «дцать».

Стрелец