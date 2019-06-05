Ах, кокетка! ТОП-5 самых кокетливых знаков Зодиака

Флирт никогда не был тайным знанием, способности к нему хотя бы в зачатке, возможно, есть у каждого. Некоторые используют свой дар кокетства исключительно для обольщения, некоторые считают его удобным инструментом для достижения целей не только в личной жизни, а и в профессиональной деятельности. Так или иначе, но есть люди, умеющие флиртовать так искусно, что их кокетством невозможно не восхищаться. Кто из знаков Зодиака самый кокетливый, расскажет Ivona.
- Близнецы
Вот уж кто может влюбить в себя с первого взгляда! Помимо высокого интеллекта, который они умело то демонстрируют, то прячут, Близнецы в совершенстве владеют искусством невербального обольщения. Все их жесты, мимика, позы направлены на то, чтобы привлечь и покорить. Они умело подчеркивают свои сильные стороны поэтому при первом знакомстве с Близнецами, люди остаются ошеломлены и абсолютно очарованы. Флиртует этот знак часто непроизвольно, это происходит практически на подсознательном уровне. Образ кокетки настолько крепко с ними связан, что они сами чувствуют себя неуютно, если не привлекают всеобщего внимания.
- Лев
Им всегда нужны зрители, даже если сила их дара обольщения направлена на одну конкретную «жертву». Ведь нет ничего дурного в том, чтобы в них был влюблен весь мир? И, нужно признаться, Львы обладают всем, что может покорить любого: они харизматичны, амбициозны, у них прекрасное чувство юмора и они всегда следят за своим внешним видом. Нарушать этикет или разговаривать неправильно считают ниже своего достоинства. Поэтому для покорения поклонников им даже не приходится прикладывать значительные усилия: Львам достаточно просто быть. Ну и, разве что, немножко распушить гриву.
- Скорпион
Они жалят своим очарованием: остро, точно, а главное - быстро! Скорпионы с первых секунд понимают, где у собеседника «мягкое» место и всегда бью наверняка - такая у них стратегия обольщения. Однако они также умело используют и прикосновения: легкие и мимолетные, едва ощутимые, они позволяют «жертве» почувствовать себя особенным. Кокетливо хлопая глазками, Скорпионы крепко держат все внимание собеседника на себе.
- Водолей
Для большинства Водолеев флирт - это защитная реакция. Кокетство и остроумие спасает их из многих ситуаций и передряг, в которые этот неугомонный знак нередко попадает. Они редко используют его для обольщения, еще реже - для знакомства. Личные отношения они всегда предпочитают строить сразу на чистоту. Однако партнеру Водолея все же придется смириться с тем фактом, что для всех окружающих он будет просто душка: отпускать комплименты, широко улыбаться, подмигивать, шутить и вести себя так, вроде он не в браке последние лет «дцать».
- Стрелец
Их кокетство простое, как дважды два: они весели и беззаботны, чем покоряют окружающих. Порой кажется, что найти общий язык Стрелец может абсолютно с любым человеком, а влюбить в себя - каждого второго. В чем же секрет Стрельца? В его жизнелюбии, у него нет времени продумывать стратегию! Его заразительная веселость и оптимизм заменяют ему все приемы флирта.