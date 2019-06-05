Модные очки 2019: топ-6 самых стильных и красивых моделей для отдыха и спорта

Важный летний аксессуар должен выполнять сразу несколько функций. Последние тенденции и модели самых стильных очков лета 2019 покажет Krasotka.ee.

Для активных и спортивных

Для езды на велосипеде, подвижных игр, занятий, бега и всего разнообразия физических нагрузок дизайнеры предлагают аксессуары, которые станут ярким акцентом, пишет Joinfo.ua.

Плотно прилегающие и защищающие даже по бокам от проникновения солнечных лучей, такие очки задают тон всему образу. Любая одежда для тренировки или простые джинсы и футболка в паре с очками привлекут внимание и покажут, кто умеет сочетать пользу для здоровья и стиль.

Минимализм

Дизайнеры вдохновились моделями для катания на велосипеде, и представили свое видение. Такая модель отлично повторяет контуры головы, а также изогнута специально так, чтобы защитить от солнца все участки области вокруг глаз.

Очки такой формы тоже относятся к более спортивным, но без вычурных деталей. Отлично подойдут любителям комфорта и простоты. Тем более что удачно комбинируются с любыми нарядами.

Очки на цепочке

Не нужно думать, что такое дополнение будет ассоциироваться со стариной. В этом сезоне цепочки на очках будут свидетельствовать о стильности владельца.

В материалах дизайнеры не ограничивают. Это может быть пластик, металл, ткани, в винтажном стиле, если нравится.

Без оправы

Мода циклична, что прекрасно демонстрирует возврат таких моделей. Еще лучше, если линзы будут цветные. И чем ярче оттенок, тем интереснее очки будут смотреться, особенно на загорелом лице.

Для обладательниц круглого или овального лица предлагается модель «кошачий глаз». Возврат к 90-м также будет актуален в форме многоугольника.

Полумесяц

Переосмысление классического дизайна на современный лад. Универсальная модель для разной формы лиц.

Яркие расцветки оправы добавят образу законченности и необычной интерпретации.

Такая форма позволит сбалансировать черты лица и надежно защитить глаза от солнца!

В розовом цвете

Женственность и мягкость символизирует собой розовый цвет. Самые разные формы и степень насыщенности оттенка позволяет любой моднице подобрать себе стильный аксессуар.

И жизнь точно заиграет яркими красками!