Женщины с каким типом фигуры имеют самое крепкое здоровье рассказали ученые

В погоне за идеальными формами, как у моделей с подиума, женщины совершают роковую ошибку. Как выяснили ученые из Калифорнийского университета в США, крепким здоровьем и выносливостью может похвастаться совершенно иной тип фигуры, пишет Joinfo.ua.

Самый «здоровый» тип женской фигуры

«Яблоко», «песочные часы», «перевернутый треугольник», «прямоугольник» и «груша» - это самые распространенные типы женской фигуры. Так вот, американские исследователи изучили подробно все положительные и отрицательные стороны данных женских пропорций тела, но не с позиции общепризнанных стандартов красоты, а с позиции науки и медицины.

Обладательницы фигуры «груша», ликуйте! Именно вы имеете все шансы сохранить крепкое здоровье до самой глубокой старости, не нажив при этом кучу болячек разного рода.

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах. Животным давали жирную пищу и проверяли состояние их здоровья и гормональный фон. Самцы при таком питании теряли необходимый мужским особям тестостерон. Зато самки чувствовали себя отлично. Выяснилось, что у мышей-девочек в процессе защиты организма от повышенного количества жиров срабатывала природная функция, основывающаяся на яичниковом эстрогене.

Исследователи пришли к выводу, что если гормона эстрогена в организме женщины достаточно, то жировые отложения на ее теле обычно появляются в области бедер. Такой тип фигуры и принято называть «грушей», за утонченные плечи, широкие бедра и полноватые ноги.

У таких женщин организм, благодаря наличию нормального уровня эстрогена, гораздо больше защищен от вредного воздействия вредных факторов, в том числе и в питании.