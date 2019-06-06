Одной им мало! Три мужчины по знаку Зодиака, которые не хотят ограничивать себя одной женщиной

Астрологи утверждают, что в этом отчасти можно винить небесные тела и положение планет, которые оказывают непосредственное влияние на темперамент человека. Мы уже рассказывали о самых верных мужчинах.

Пришло время узнать, кого же из знаков Зодиака можно назвать полигамными!

Телец

Этот знак зодиака мечтает об идеальной женщине. Он в прямом смысле находится в постоянных поисках дамы, которая будет полностью соответствовать выстроенному им образу в голове. Беда в том, что такой женщины может даже в природе не существовать! Телец нередеко не видит ничего предосудительного в том, чтобы быть в отношениях, но не прекращать поиски. «А что такого? Жизнь-то у нас одна!» – примерный девиз Тельца.

Козерог

С одной стороны, Козероги – мудрые, ответственные и надежные мужчины. С другой – они чрезмерно любопытны! Имея крепкие и стабильные отношения, Козероги спустя время начинают подумывать: а что, если...? Интересно, как сложилась бы моя жизнь с другим партнером? Рано или поздно такие мысли могут перейти в действие, и какое-то время Козерог может даже позволить себе вести двойную игру.

Водолей

С Водолеями все проще: налево они смотрят тогда, когда в текущих отношениях они чувствуют себя несвободными. Стоит ему ощутить себя как в тисках, ему тут же хочется сбежать. По этой причине лучшая тактика поведения с Водолеями такова: хочешь удержать, отпусти.