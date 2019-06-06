Чт, 6.06.2019
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Одной им мало! Три мужчины по знаку Зодиака, которые не хотят ограничивать себя одной женщиной

Одной им мало! Три мужчины по знаку Зодиака, которые не хотят ограничивать себя одной женщиной

Измена. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Любая женщина мечтает быть у своего мужчины одной-единственной и на всю жизнь. Если такое бывает, то, к сожалению, не так часто. Отношения со временем могут угасать, портиться или надоедать. Нередко мужчин начинает тянуть «налево», пишет Fabiosa.ru.

Астрологи утверждают, что в этом отчасти можно винить небесные тела и положение планет, которые оказывают непосредственное влияние на темперамент человека.  Мы уже рассказывали о самых верных мужчинах.

Пришло время узнать, кого же из знаков Зодиака можно назвать полигамными!

Телец

Этот знак зодиака мечтает об идеальной женщине. Он в прямом смысле находится в постоянных поисках дамы, которая будет полностью соответствовать выстроенному им образу в голове. Беда в том, что такой женщины может даже в природе не существовать! Телец нередеко не видит ничего предосудительного в том, чтобы быть в отношениях, но не прекращать поиски. «А что такого? Жизнь-то у нас одна!» – примерный девиз Тельца. 

Козерог

С одной стороны, Козероги – мудрые, ответственные и надежные мужчины. С другой – они чрезмерно любопытны! Имея крепкие и стабильные отношения, Козероги спустя время начинают подумывать: а что, если...? Интересно, как сложилась бы моя жизнь с другим партнером? Рано или поздно такие мысли могут перейти в действие, и какое-то время Козерог может даже позволить себе вести двойную игру.

Водолей

С Водолеями все проще: налево они смотрят тогда, когда в текущих отношениях они чувствуют себя несвободными. Стоит ему ощутить себя как в тисках, ему тут же хочется сбежать. По этой причине лучшая тактика поведения с Водолеями такова: хочешь удержать, отпусти.

Безусловно, ничто не остановит мужчину, если он захочет уйти. А вот воспитанный и порядочный мужчина сначала честно признается, что отношения продолжать смысла нет, и с чистой совестью начнет крутить новые романы. Согласны?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ