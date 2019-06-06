Вкусно и просто: пять отличных рецептов для летнего пикника

Потому как совсем без еды выбираться на природу не так интересно. Впрочем, не все привычные и столь нами любимые блюда подходят для пикников. Рассказываем вам о нескольких интересных рецептах, которые и просты в приготовлении, и вкусны.

Багет с ветчиной и огурчиками

6 столовых ложек масла

Треть стакана корнишонов

1 багет

150 грамм ветчины

В отдельной миске перемешиваем растопленное масло и мелко нарезанные корнишоны. Разрезаем багет пополам, обе половинки смазываем изнутри маслом и выкладываем туда тонкие ломтики ветчины. Заматываем получившийся бутерброд в пищевую пленку и придавливаем грузом минут на 10. Затем – разворачиваем и нарезаем на 8 частей.

Багет с жареной курицей и салатом Цезарь

400 грамм куриного филе

Четверть чашки оливкового масла

Столовая ложка лимонной цедры

2 чайных ложки лимонного сока

2 чайной ложки Дижонской горчицы

2 чайных ложки пасты из анчоусов

30 грамм тёртого пармезана

1 багет

1 пучок салата Ромен

Обжариваем курицу на гриле, предварительно приправив солью и перцем. После приготовления, дать ей минут 10 полежать, чтобы остыла. В отельной миске смешиваем масло, цедру, лимонный сок, горчицу, пармезан и пасту. Разрезаем багет пополам, смазываем полученной заправкой. Выкладываем слой тонко нарезанной курицы и слой листьев салата. Заворачиваем в пищевую плёнку, придавливаем грузом и ждём 10 минут.

Маринованная морковь

350 грамм моркови. Желательно – мелкой.

Один перец чили

Половина стакана белого винного уксуса

Один зубчик чеснока

Чайная ложка соли

Чайная ложка сахара

Чайная ложка горчичных зёрен

Чайная ложка семян кориандра

Морковь моем и обрезаем зелень. Затем – помещаем в банки с широким горлышком вместе с нарезанным перцем чили. В отдельной кастрюле смешиваем все остальные ингредиенты и полстакана воды. Доводим до кипения. Как закипит – снимаем с огня и заливаем полученным раствором морковь. Закрываем крышкой и на сутки отправляем в холодильник.

Сыр фета с огурцами

450 грамм сыра фета

Три четверти стакана молока

Чайная ложка мёда

Четверть стакана свежего укропа

Столовая ложка лимонной цедры

Чайная ложка чёрного перца

Один большой огурец

С помощью кухонного комбайна смешиваем все ингредиенты, кроме огурца, до равномерного состояния. Соус подется к столу вместе с нарезанным на ломтики огурцом, которыми удобно зачерпывать полученную смесь. Это очень вкусно!

Канапе с салями, дыней и базиликом

Одна небольшая дыня

Пучок базилика

150 грамм салями