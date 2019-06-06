Вкусно и просто: пять отличных рецептов для летнего пикника

Летний пикник – один из самых приятных способов хорошо провести время. Особенно если не ограничиваться традиционными шашлыками, а подобрать новое и оригинальное меню, пишет Joinfo.ua.
Потому как совсем без еды выбираться на природу не так интересно. Впрочем, не все привычные и столь нами любимые блюда подходят для пикников. Рассказываем вам о нескольких интересных рецептах, которые и просты в приготовлении, и вкусны.
Багет с ветчиной и огурчиками
- 6 столовых ложек масла
- Треть стакана корнишонов
- 1 багет
- 150 грамм ветчины
В отдельной миске перемешиваем растопленное масло и мелко нарезанные корнишоны. Разрезаем багет пополам, обе половинки смазываем изнутри маслом и выкладываем туда тонкие ломтики ветчины. Заматываем получившийся бутерброд в пищевую пленку и придавливаем грузом минут на 10. Затем – разворачиваем и нарезаем на 8 частей.
Багет с жареной курицей и салатом Цезарь
- 400 грамм куриного филе
- Четверть чашки оливкового масла
- Столовая ложка лимонной цедры
- 2 чайных ложки лимонного сока
- 2 чайной ложки Дижонской горчицы
- 2 чайных ложки пасты из анчоусов
- 30 грамм тёртого пармезана
- 1 багет
- 1 пучок салата Ромен
Обжариваем курицу на гриле, предварительно приправив солью и перцем. После приготовления, дать ей минут 10 полежать, чтобы остыла. В отельной миске смешиваем масло, цедру, лимонный сок, горчицу, пармезан и пасту. Разрезаем багет пополам, смазываем полученной заправкой. Выкладываем слой тонко нарезанной курицы и слой листьев салата. Заворачиваем в пищевую плёнку, придавливаем грузом и ждём 10 минут.
Маринованная морковь
- 350 грамм моркови. Желательно – мелкой.
- Один перец чили
- Половина стакана белого винного уксуса
- Один зубчик чеснока
- Чайная ложка соли
- Чайная ложка сахара
- Чайная ложка горчичных зёрен
- Чайная ложка семян кориандра
Морковь моем и обрезаем зелень. Затем – помещаем в банки с широким горлышком вместе с нарезанным перцем чили. В отдельной кастрюле смешиваем все остальные ингредиенты и полстакана воды. Доводим до кипения. Как закипит – снимаем с огня и заливаем полученным раствором морковь. Закрываем крышкой и на сутки отправляем в холодильник.
Сыр фета с огурцами
- 450 грамм сыра фета
- Три четверти стакана молока
- Чайная ложка мёда
- Четверть стакана свежего укропа
- Столовая ложка лимонной цедры
- Чайная ложка чёрного перца
- Один большой огурец
С помощью кухонного комбайна смешиваем все ингредиенты, кроме огурца, до равномерного состояния. Соус подется к столу вместе с нарезанным на ломтики огурцом, которыми удобно зачерпывать полученную смесь. Это очень вкусно!
Канапе с салями, дыней и базиликом
- Одна небольшая дыня
- Пучок базилика
- 150 грамм салями
Удалите из дыни семечки, обрежьте кожуру, и нарежьте её кубиками. Наколите на зубочистку кубик дыни, ломтик салями и листик базилика. Всё.