Чт, 6.06.2019
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Вкусно и просто: пять отличных рецептов для летнего пикника

Пикник. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Летний пикник – один из самых приятных способов хорошо провести время. Особенно если не ограничиваться традиционными шашлыками, а подобрать новое и оригинальное меню, пишет Joinfo.ua.

Потому как совсем без еды выбираться на природу не так интересно. Впрочем, не все привычные и столь нами любимые блюда подходят для пикников. Рассказываем вам о нескольких интересных рецептах, которые и просты в приготовлении, и вкусны.

Багет с ветчиной и огурчиками

  • 6 столовых ложек масла
  • Треть стакана корнишонов
  • 1 багет
  • 150 грамм ветчины

В отдельной миске перемешиваем растопленное масло и мелко нарезанные корнишоны. Разрезаем багет пополам, обе половинки смазываем изнутри маслом и выкладываем туда тонкие ломтики ветчины. Заматываем получившийся бутерброд в пищевую пленку и придавливаем грузом минут на 10. Затем – разворачиваем и нарезаем на 8 частей.

Багет с жареной курицей и салатом Цезарь

  • 400 грамм куриного филе
  • Четверть чашки оливкового масла
  • Столовая ложка лимонной цедры
  • 2 чайных ложки лимонного сока
  • 2 чайной ложки Дижонской горчицы
  • 2 чайных ложки пасты из анчоусов
  • 30 грамм тёртого пармезана
  • 1 багет
  • 1 пучок салата Ромен

Обжариваем курицу на гриле, предварительно приправив солью и перцем. После приготовления, дать ей минут 10 полежать, чтобы остыла. В отельной миске смешиваем масло, цедру, лимонный сок, горчицу, пармезан и пасту. Разрезаем багет пополам, смазываем полученной заправкой. Выкладываем слой тонко нарезанной курицы и слой листьев салата. Заворачиваем в пищевую плёнку, придавливаем грузом и ждём 10 минут.

Маринованная морковь

  • 350 грамм моркови. Желательно – мелкой.
  • Один перец чили
  • Половина стакана белого винного уксуса
  • Один зубчик чеснока
  • Чайная ложка соли
  • Чайная ложка сахара
  • Чайная ложка горчичных зёрен
  • Чайная ложка семян кориандра

Морковь моем и обрезаем зелень. Затем – помещаем в банки с широким горлышком вместе с нарезанным перцем чили. В отдельной кастрюле смешиваем все остальные ингредиенты и полстакана воды. Доводим до кипения. Как закипит – снимаем с огня и заливаем полученным раствором морковь. Закрываем крышкой и на сутки отправляем в холодильник.

Сыр фета с огурцами

  • 450 грамм сыра фета
  • Три четверти стакана молока
  • Чайная ложка мёда
  • Четверть стакана свежего укропа
  • Столовая ложка лимонной цедры
  • Чайная ложка чёрного перца
  • Один большой огурец

С помощью кухонного комбайна смешиваем все ингредиенты, кроме огурца, до равномерного состояния. Соус подется к столу вместе с нарезанным на ломтики огурцом, которыми удобно зачерпывать полученную смесь. Это очень вкусно!

Канапе с салями, дыней и базиликом

  • Одна небольшая дыня
  • Пучок базилика
  • 150 грамм салями

Удалите из дыни семечки, обрежьте кожуру, и нарежьте её кубиками. Наколите на зубочистку кубик дыни, ломтик салями и листик базилика. Всё.

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