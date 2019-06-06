Чт, 6.06.2019

Почему общество требует от женщин «стареть красиво»

Морщины.

ФОТО: SCANPIX

Бороться или хотя бы противостоять стереотипам очень сложно, порой невозможно. Одно из недавних убеждений, которое появилось на модных женских форумах, касается женщин и возрастных изменений.

По мнению многих, старение должно быть красивым. А кто определяет этот уровень «красивости», какие критерии?

«Стареть красиво» - это касается, прежде всего, женщин после 40 лет, когда морщины активно появляются на лице. Естественный процесс вызывает неприятие не столько у их обладательницы, сколько у сторонних наблюдателей более молодого возраста, пишет Fabiosa.ru.

Особенно достается звездам, которых чаще всего упрекают в отражении возраста на лице. Но некоторые, например, 51-летняя канадская певица Селин Дион не обращают внимание на такие высказывания и с достоинством встречают каждый новый год жизни.

В Facebook появился пост о мании "стареть красиво". Автор отметила, что у мужчин все морщинки воспринимаются как признак мудрости и привлекательности, а вот женщинам такое непростительно.

«...высмеивают женщин, которые не используют ботокс, филеры, нити, лазерные шлифовки и и.д., и их возраст отчетливо виден на лице - «надо же ухаживать за собой! Надо стареть красиво!»

Еще одна блогерша в Twitter сравнила обложки журналов, где фото женщин были значительно отретушированы, а фото мужчин - нет.  То есть формируется стереотип, что все женщины должны быть молодыми и стройными в любом возрасте.

Но сможет ли такая унификация привести к добру, как думаете? Неужели надо всем идти на пластику, чтобы «стареть красиво»? Делитесь своим мнением!

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