Почему общество требует от женщин «стареть красиво»

По мнению многих, старение должно быть красивым. А кто определяет этот уровень «красивости», какие критерии?

«Стареть красиво» - это касается, прежде всего, женщин после 40 лет, когда морщины активно появляются на лице. Естественный процесс вызывает неприятие не столько у их обладательницы, сколько у сторонних наблюдателей более молодого возраста, пишет Fabiosa.ru.

Особенно достается звездам, которых чаще всего упрекают в отражении возраста на лице. Но некоторые, например, 51-летняя канадская певица Селин Дион не обращают внимание на такие высказывания и с достоинством встречают каждый новый год жизни.

В Facebook появился пост о мании "стареть красиво". Автор отметила, что у мужчин все морщинки воспринимаются как признак мудрости и привлекательности, а вот женщинам такое непростительно.

«...высмеивают женщин, которые не используют ботокс, филеры, нити, лазерные шлифовки и и.д., и их возраст отчетливо виден на лице - «надо же ухаживать за собой! Надо стареть красиво!»

Еще одна блогерша в Twitter сравнила обложки журналов, где фото женщин были значительно отретушированы, а фото мужчин - нет. То есть формируется стереотип, что все женщины должны быть молодыми и стройными в любом возрасте.

An example of Photoshop being weaponised against women: This is how we portray men in their 50s on magazine covers and women in their 50s. Look at the difference. Men who age are sexy in HD. Women mostly just shouldn’t dare age. Men can celebrate the inevitable, we must fear it. pic.twitter.com/XKykaZuiYf — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) December 2, 2018