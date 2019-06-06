Беременность после 50-ти: возможно ли это и почему все больше женщин решают стать мамами, когда «пора» уже быть бабушками?

В каком возрасте женщина ни стала бы матерью, неизбежно то, что выросшие дети отправляются во взрослую жизнь. Одни мамы начинают жить для себя, другие остаются горевать в опустевшем гнезде, а третьи принимают решение пройти через все это еще раз. Но если женщину слегка за 40 осудит мало кто, то той, которой уже за 50, не избежать любопытных взглядов и непонимания, пишет Fabiosa.ru.
Хелен Грейтинг было уже 49, когда оба ее сына-подростка собирались отправиться в колледж. В таком возрасте многие уже нянчатся с внуками и переживают что-то сродни второго, нового, более осмысленного опыта, чем в молодости. Но обязательно ли для того, чтобы заполнить пустоту в сердце и доме, дарить свою любовь, стремиться к тому, чтобы стать бабушкой во всех смыслах этого слова?
Хелен было бы тяжело расставаться с сыновьями, как и любой маме. Но она чувствовала, что опыт материнства для нее еще не был законченным. Хотя сама она была на пороге 50-летия, а ее супруг – практически 20-ю годами старше, пара решилась на третьего ребенка.
Несмотря на менопаузу, Хелен все еще была способна выносить здорового малыша, правда, зачатого не с помощью ее собственного генетического материала. Это не остановило пару: в 2019-м в возрасте 51-го года благодаря успешно проведенному ЭКО женщина была на 20-й неделе беременности и ожидала пополнения уже к октябрю.
Своей историей Хелен поделилась с одной целью: показать, что материнство – это удел не только молодых, 20-ти или 30-летних женщин. И она была уверена в том, что им с мужем хватило бы и сил, и здоровья, чтобы проводить и третьего малыша во взрослую жизнь.
Примечательно, что в последние десятилетия далеко не каждая женщина стремится стать матерью в ранней молодости. Одни выбирают хорошее образование и карьеру, строительство которой, как известно, как раз приходится на лучшие с физиологической точки зрения для беременности и родов годы. Другие с большой осторожностью относятся к браку и обязательством, нередко видя не самый положительный пример в семьях родителей. Третьи не чувствуют себя финансово и эмоционально готовыми, в том числе и в случаях, когда наблюлаются проблемы с зачатием и требуется лечение.
Наконец, современная медицина зашла настолько вперед, что возможность быть матерью получило гораздо большее количество женщин, чем еще каких-нибудь 10 лет тому назад. Успешная и здоровая беременность стала реальностью не только в 50, но и после 60-ти. Конечно, при условии хорошего наблюдения и удовлетворительного состояния здоровья на момент зачатия.
С возрастом стать матерью тяжелее, так как с каждым годом становится все меньше способных к развитию в эмбрион и плод после оплодотворения яйцеклеток. После наступления менопаузы обычно используется донорский или собственный заранее замороженный биологический материал. Несколько выше также вероятность развития хромосомных аномалий. В таком возрасте это, как и вероятные осложнения, уже довольно сложно предсказать.
К последним относят повышенный риск развития:
- гипертонии;
- гестационного диабета;
- проблем с сердцем;
- инсульта;
- преэклампсии.
Возрастает также вероятность преждевременных родов, в том числе путем кесарева сечения, с низким весом ребенка. Но именно дети помогают людям старшего возраста оставаться активными, заставляют их тщательнее следить за здоровьем, оставаться в курсе того, что происходит в мире, и настраиваться на то, чтобы увидеть, как они вырастут и создадут собственные семьи, не так ли? Как к «столь поздней» беременности относитесь вы?