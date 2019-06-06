В гастробаре TAR TAR пройдет лекция «Искусство цвета: Винсент Ван Гог и Поль Гоген»

История искусства немыслима без имени Винсента Ван Гога - нидерландского художника, за 10 лет создавшего более 2000 произведений искусства.

Судьба гения с «горящим сердцем» очень драматична, а творчество - искренне.

Во время нашей следующей встречи мы поговорим о его жизни в Париже и Арле, о любви и влюбленностях, дружбе с Полем Гогеном, лечении в Сен-Реми-де Прованс.

На примере знаковых картин художника проследим его путь от реализма к модернизму, поговорим об основных мотивах в творчестве, любви к желтому цвету, подсолнухам и звездам. Обсудим, почему он хотел стать священником, а работал арт-дилером, как оказался среди шахтеров. Разберемся в истории с с отрезанным ухом, диагнозах и причинах самоубийства художника.

У Поля Гогена одна из самых необычных биографий. Почему он называл себя «перуанским дикарем» и "воскресным художником"? Как поездка в Бретань изменила его жизнь, почему он искал потерянный рай на Тати и что такое синтетизм?

Лектор: Дарья Сабитова, венский искусствовед, магистр истории искусства.

Лекция проводится на русском языке.

Стоимость лекции:

- 36€ (без ужина)

или

- 56€ (с включенным ужином)

В цену включено:

- приветственный напиток

- закуски от шеф-повара гастробара TAR TAR köök+baar

Открытие дверей - 18.00

Начало лекции - 19.00

Лекция длится 2 часа

Количество мест ограничено!