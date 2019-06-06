В гастробаре TAR TAR пройдет лекция «Искусство цвета: Винсент Ван Гог и Поль Гоген»
Организаторы проекта ART Showcase приглашают посетить следующую лекцию: «Искусство цвета: Винсент Ван Гог и Поль Гоген», которая состоится 20 июня в гастробаре TAR TAR köök+baar, по адресу Narva mnt 7.
История искусства немыслима без имени Винсента Ван Гога - нидерландского художника, за 10 лет создавшего более 2000 произведений искусства.
Судьба гения с «горящим сердцем» очень драматична, а творчество - искренне.
Во время нашей следующей встречи мы поговорим о его жизни в Париже и Арле, о любви и влюбленностях, дружбе с Полем Гогеном, лечении в Сен-Реми-де Прованс.
На примере знаковых картин художника проследим его путь от реализма к модернизму, поговорим об основных мотивах в творчестве, любви к желтому цвету, подсолнухам и звездам. Обсудим, почему он хотел стать священником, а работал арт-дилером, как оказался среди шахтеров. Разберемся в истории с с отрезанным ухом, диагнозах и причинах самоубийства художника.
У Поля Гогена одна из самых необычных биографий. Почему он называл себя «перуанским дикарем» и "воскресным художником"? Как поездка в Бретань изменила его жизнь, почему он искал потерянный рай на Тати и что такое синтетизм?
Лектор: Дарья Сабитова, венский искусствовед, магистр истории искусства.
Лекция проводится на русском языке.
Стоимость лекции:
- 36€ (без ужина)
или
- 56€ (с включенным ужином)
В цену включено:
- приветственный напиток
- закуски от шеф-повара гастробара TAR TAR köök+baar
Открытие дверей - 18.00
Начало лекции - 19.00
Лекция длится 2 часа
Количество мест ограничено!
Регистрация и запись на лекцию обязательна по емайл адресу: fashion.showcase.info@gmail.com