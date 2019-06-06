Клубничное варенье на зиму: топ-3 рецепта

Очень вкусным получается варенье, джем или конфитюр из клубники. Рецептов приготовления клубничного варенья очень много: от самых простых до рецептов-ассорти, популярны рецепты «пятиминутки», пишет Ivona .

Мы предлагаем три рецепта приготовления варенья из клубники. Первый - классический, который подразумевает длительную варку. Важно не допускать слишком сильного кипения, чтобы клубника не потемнела. Довольно просто сварить клубничное варенье в мультиварке, оно готовится всего за четверть часа. Оригинальный рецепт приготовления джема из клубники - с добавлением бальзамического уксуса и лимонной кислоты. В итоге получается очень вкусная масса с карамельным привкусом.