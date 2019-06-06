Клубничное варенье на зиму: топ-3 рецепта

Клубника - первая летняя ягода, в составе которой полезные витамины и микроэлементы. Употребление клубники в достаточном количестве поможет организму справиться с весенним авитаминозом и восполнить дефицит витамина С. Ее употребляют в свежем виде, с добавлением молочных продуктов, например, сметаны или сливок, а также используют для приготовления десертов и напитков, добавляют в начинку для пирожков и вареников.
Очень вкусным получается варенье, джем или конфитюр из клубники. Рецептов приготовления клубничного варенья очень много: от самых простых до рецептов-ассорти, популярны рецепты «пятиминутки», пишет Ivona.
Мы предлагаем три рецепта приготовления варенья из клубники. Первый - классический, который подразумевает длительную варку. Важно не допускать слишком сильного кипения, чтобы клубника не потемнела. Довольно просто сварить клубничное варенье в мультиварке, оно готовится всего за четверть часа. Оригинальный рецепт приготовления джема из клубники - с добавлением бальзамического уксуса и лимонной кислоты. В итоге получается очень вкусная масса с карамельным привкусом.
- Классическое клубничное варенье
Ингредиенты:
- Клубника - 3 кг.;
- Сахар - 1,2 кг.
Приготовление:
- Очистить ягоды от плодоножек.
- Сложить в миску, пересыпать сахаром.
- Оставить до выделения сока.
- Поставить варить на слабом огне.
- Довести до кипения, снять с плиты, остудить до комнатной температуры.
- Повторить процедуру 5 раз, чтобы ягоды стали плотными, а сок приобрел ярко-красный цвет.
- Перелить горячее варенье в стерилизованные банки, закатать.
- Клубничное варенье в мультиварке
Ингредиенты:
- Клубника, сахар - по 600 гр.
- Вода - 1 ч.л.
Приготовление:
- Очистить небольшие ягоды плотной текстуры от плодоножек.
- Всыпать в чашу мультиварки.
- Засыпать ягоды сахаром, оставить пока ягоды не пустят сок.
- Добавить воду.
- Готовить периодически помешивая в режиме «ушение» около 20 минут.
- Разлить готовое варенье в подготовленные банки.
- Хорошее варенье не растекается, а застывает на ложке.
- Клубничное варенье с бальзамическим уксусом
Ингредиенты:
- Клубника - 1 кг;
- Коричневый сахар - 800 гр.;
- Бальзамический уксус - 100 мл.;
- Лимонный сок.
Приготовление:
- Помыть ягоды, очистить, крупные перерезать пополам.
- Сложить в кастрюлю, засыпать сахаром, добавить сок одного лимона.
- Оставить на ночь.
- Влить бальзамический уксус.
- Поставить на огонь, довести до кипения, 5-10 минут на медленном огне.
- Повторить процедуру дважды.
- Измельчить клубничную массу погружным блендером до однородного состояния.
- Варить на медленном огне в течение получаса.
- Разлить по стерильным банкам и закрутить крышками.