Чт, 6.06.2019

Клубничное варенье на зиму: топ-3 рецепта

Варенье. Фото иллюстративное

ФОТО: SCANPIX

Клубника - первая летняя ягода, в составе которой полезные витамины и микроэлементы. Употребление клубники в достаточном количестве поможет организму справиться с весенним авитаминозом и восполнить дефицит витамина С. Ее употребляют в свежем виде, с добавлением молочных продуктов, например, сметаны или сливок, а также используют для приготовления десертов и напитков, добавляют в начинку для пирожков и вареников.

Очень вкусным получается варенье, джем или конфитюр из клубники. Рецептов приготовления клубничного варенья очень много: от самых простых до рецептов-ассорти, популярны рецепты «пятиминутки», пишет Ivona.

Мы предлагаем три рецепта приготовления варенья из клубники. Первый - классический, который подразумевает длительную варку. Важно не допускать слишком сильного кипения, чтобы клубника не потемнела. Довольно просто сварить клубничное варенье в мультиварке, оно готовится всего за четверть часа. Оригинальный рецепт приготовления джема из клубники - с добавлением бальзамического уксуса и лимонной кислоты. В итоге получается очень вкусная масса с карамельным привкусом.

  • Классическое клубничное варенье

Ингредиенты:

  • Клубника - 3 кг.;
  • Сахар - 1,2 кг.

Приготовление:

  1. Очистить ягоды от плодоножек.
  2. Сложить в миску, пересыпать сахаром.
  3. Оставить до выделения сока.
  4. Поставить варить на слабом огне.
  5. Довести до кипения, снять с плиты, остудить до комнатной температуры.
  6. Повторить процедуру 5 раз, чтобы ягоды стали плотными, а сок приобрел ярко-красный цвет.
  7. Перелить горячее варенье в стерилизованные банки, закатать.
  • Клубничное варенье в мультиварке   

Ингредиенты:

  • Клубника, сахар - по 600 гр.
  • Вода - 1 ч.л.

Приготовление:

  1. Очистить небольшие ягоды плотной текстуры от плодоножек.
  2. Всыпать в чашу мультиварки.
  3. Засыпать ягоды сахаром, оставить пока ягоды не пустят сок.   
  4. Добавить воду.
  5. Готовить периодически помешивая в режиме «ушение» около 20 минут.
  6. Разлить готовое варенье в подготовленные банки.
  7. Хорошее варенье не растекается, а застывает на ложке.
  • Клубничное варенье с бальзамическим уксусом  

Ингредиенты:

  • Клубника - 1 кг;
  • Коричневый сахар - 800 гр.;
  • Бальзамический уксус - 100 мл.;
  • Лимонный сок.

Приготовление:

  1. Помыть ягоды, очистить, крупные перерезать пополам.
  2. Сложить в кастрюлю, засыпать сахаром, добавить сок одного лимона.
  3. Оставить на ночь.
  4. Влить бальзамический уксус.
  5. Поставить на огонь, довести до кипения, 5-10 минут на медленном огне.
  6. Повторить процедуру дважды.
  7. Измельчить клубничную массу погружным блендером до однородного состояния.
  8. Варить на медленном огне в течение получаса.
  9. Разлить по стерильным банкам и закрутить крышками.

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