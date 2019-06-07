Долой стереотипы? В новой рекламе Gillette мужчины красят губы и бреют ноги

К примеру, в одной из реклам Gillete снялась плюс-сайз модель Анна О'Брайен. Этим компания отдала дань уважения движению бодипозитив.

Правда, в Интернете фото пышной девушки вызвали настоящий ажиотаж — далеко не все оценили решение бренда. Многие посчитали, что таким образом Gillete пропагандирует нездоровый образ жизни.

После этого бренд пошёл ещё дальше. Для испанского сегмента рынка Gillette выпустил рекламу, разбивающую стереотипы об образе мужчины и его маскулинности.

Так, в ролике можно увидеть синхронного пловца Пола Рибеса, который бреет ноги перед выступлением, а также молодого человека, красящего губы помадой.

Закадровый голос при этом спрашивает у зрителя:

Достаточно ли вы мужчина, чтобы стать королевой? Достаточно ли вы мужчина, чтобы быть собой?

По мнению Gillette, видение образа мужчины не должно быть строго ограниченным.