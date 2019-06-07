86 операций за 20 лет. Девушка показала, что стало с её кожей из-за солярия

Как-то заметив на ноге странную родинку, Лиза обратилась к врачу. Тот сразу распознал меланому и посоветовал её удалить. Девушка послушалась доктора, но не сложила кусочки пазла и продолжила ходить в солярий. Через некоторое время врачи снова обнаружили у Лизы подозрительную родинку, а потом ещё одну, ещё и ещё, пишет Daily Mail.

В общей сложности за 20 лет своей жизни девушка провела 86 операций по удалению меланом. Доходило до того, что в больницу Лиза ложилась каждые три месяца, не успев толком восстановиться после предыдущего раза. А позже у неё нашли ещё два типа рака кожи. Лизе повезло, что злокачественные опухоли врачи всегда замечали на ранних стадиях.

«Мне всегда говорили: «Отлично выглядишь, тебе идёт быть загорелой», и я не могла остановиться. Рак кожи 86 раз сбивал меня с ног, но я 87 раз поднималась и шла снова в бой»

Теперь солярии женщина обходит стороной и всегда наносит солнцезащитный крем. В её гардеробе только одежда с длинными рукавами и широкополые шляпы. А ежедневный ритуал Лизы кардинально изменился — каждое утро она проверяет себя на наличие новых родинок. Женщина хочет предупредить всех об опасности соляриев и посоветовать с большим вниманием относиться к собственному телу.