День пончика: секреты и рецепты идеального лакомства

Первоначальная идея Дня пончиков имела грустный подтекст. Целью праздника являлось оказать помощь военным и голодающим, нуждающимся в провизии во время Великой депрессии. Лишь со временем День пончиков приобрел радужный окрас. Это лакомство раздают бесплатно всем желающим, поднимая им настроение.

Чтобы пончики получились на славу!

Для того чтобы приготовить действительно вкусные пончики, следует владеть некоторыми секретами. Прежде всего, рекомендуется использовать ингредиенты комнатной температуры и тщательно просеивать муку.

Жарить пончики следует на масле, разогретом до 200 градусов. Если у вас нет термометра, то определить температуру можно, бросив в сковороду спичку. Если она загорится, значит, можно приступать к жарению сладости. Пончики должны «купаться» в масле. На доведения их до готовности, каждую сторону следует прожаривать от двух до четырех минут на медленном огне.

Готовые пончики рекомендуется выкладывать на бумажные полотенца, чтобы с них стек жир.

Классические пончики с глазурью

Необходимые продукты:

Теплое молоко – 250 мл;

сухие дрожжи – 10 граммов;

сахар – одна столовая ложка;

мука – 400 граммов;

сливочное масло (растопленное) – 60 граммов;

одно яйцо;

растительное масло, соль - по вкусу.

Для глазури вам потребуется 150 г сахарной пудры и 4 столовых ложки молока.

Приготовление:

Молоко, сахар и дрожжи соедините, и оставьте эту смесь на 15 минут. Когда на ее поверхности появятся пузырьки, отправьте в нее яйцо, муку и соль, перемешивая, доведите до однородной консистенции. Затем накройте смесь полотенцем и дайте подойти в теплом месте в течение полутора часов.

Когда тесто подойдет, раскатайте его и с помощью стакана сформируйте круги, внутри которых необходимо проделать отверстия. Для этих целей пригодится рюмка. Отправьте пончики в сковороду или кастрюлю с горячим маслом. Пока они будут обжариваться, приготовьте глазурь, смешав сахарную пудру с молоком, и полейте ею пончики.

Творожные пончики

Необходимые продукты:

Яйца – 2 штуки;

сахар – 80 граммов;

сода – пол чайных ложки;

сметана – 250 граммов;

творог – 250 граммов;

мука – 350 граммов;

соль – по вкусу;

растительное масло для жарки;

сахарная пудра – для посыпки.

Соедините яйца, соду и соль взбейте смесь миксером, отправьте в нее сметану и снова взбейте. Добавьте туда половину указанного количества муки, размешайте, чтобы масса стала однородной. После этого положите в нее творог, размешайте и постепенно, помешивая после каждого добавления, вводите муку.

Разделите тесто на небольшие части и придайте им форму колбасок, концы которых соедините. Получившиеся колечки обжарьте в горячем масле, а после доведения до готовности, посыпьте их пудрой.

Шоколадные пончики

Необходимые продукты:

Яйца – 2 штуки;

сахар – 150 граммов;

мука - полкило;

кефир – 300 мл;

какао – 50 граммов;

корица – половина чайной ложки;

соль – половина чайной ложки;

разрыхлитель – чайная ложка;

растительное масло (для жарения).

Для глазури возьмите 150 граммов сахарной пудры, четыре столовых ложки какао, две столовых ложки молока.

Приготовление:

Яйца взбейте вместе с сахаром, добавьте кефир и взбейте снова. Муку, какао, соль, разрыхлитель и корицу соедините и введите все это в приготовленную смесь, постоянно помешивая, чтобы не образовалось комочков.

Отправьте тесто в холодильник, предварительно обернув пищевой пленкой. Спустя час, раскатайте его, вырежьте кружочки с помощью стакана и проделайте в середине их отверстия. Поджарьте пончики.

Смешайте все ингредиенты для глазури, чтобы масса получилась однородной, и полейте ею готовые пончики. Дайте глазури застыть.

Приготовление пончиков – процесс увлекательный. А их поедание вызывает еще больше положительных эмоций.