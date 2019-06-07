Учёные рассказали об опасности регулярных тренировок для женщин

«Во-первых, физические упражнения способствуют выработке гормона, который подавляет способность кишечника усваивать железо. Мы также знаем, что повторное воздействие на организм от бега, если человек не успевает восстановиться, может разрушать эритроциты, которые связаны с доставкой микроэлемента и кислорода по всему телу», — пояснил доктор Марк Сим.