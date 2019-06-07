Знаете ли вы о жидких колготках?! Летние лайфхаки для девушек

Казалось бы, это очевидное решение, но почему-то не все к нему приходят и часто жалуются, что карандаш течет и брови «не держатся».

«Поэтому, конечно, предпочтительнее использовать специальные водостойкие карандаши для глаз, для бровей и для губ», - говорит Татьяна.

В целом от лишней потливости можно спасаться матирующими салфетками, которые, словно папирус, вбирают в себя влагу.

Мода на цветные реснички

Тенденция этого лета - яркие ресницы, накрашенные цветной тушью. Эта тенденция уже была в конце 90-х - начале 2000-х и последние пару лет снова возвращается к нам весной и летом. Она даже коснулась и наращивания ресничек - теперь модно вставлять немного цветных - то есть вклеил черные и пару синеньких, черные и пару фиолетовых, рассказывает Татьяна.

«Летом действительно хочется красок, чего-то более интересного, и это легкий способ позволить себе «поиграться, побаловаться». Накрасил цветной тушью ресницы, и вот у тебя новый образ», - отмечает она.

Но в этом деле важно правильно подобрать тушь под свой цвет глаз. Нет, точно не надо брать к зеленым глазам зеленую тушь, к синим - синюю и так далее.

Например, чтобы усилить цвет зеленых глаз - необходимо брать фиолетовую тушь или тушь с фиолетовыми, красноватыми оттенками, на контрасте это очень выигрышно смотрится.

Голубые глазки максимально усилит, конечно, оранжевый, но с оранжевой тушью все сложно, поэтому можно выбрать золотую. Очень красиво подчеркнет голубые глаза и зеленая тушь, фиолетовая, бирюзовая, желтая.

На карих глазах очень красиво смотрится синяя или фиолетовая тушь, для распространенных серых глаз подойдет голубая, бирюзовая, сиреневая.

Но! Это лишь очень общие ориентиры, так как все зависит главным образом от преобладающего оттенка глаз.

Тушь отличается не только по цвету, но и по насыщенности:

Если вы боитесь ярких цветов или цвет вашей радужной оболочки не имеет чистого оттенка, лучше выбирать приглушенные цвета, такие как темно-синий navy, темно-зеленый, коричневый с красным подтоном, темно-фиолетовый, то есть - глубокие, но неяркие.

Если ваш цвет глаз сам по себе достаточно яркий и чистый, можно смело использовать более броские оттенки.

Необходимо помнить: если белок глаза имеет желтоватый оттенок, то синия или фиолетовая тушь его усилит еще больше. Если в глазах много красных сосудов, у вас красноватая слизистая, то зеленая тушь также усилит все красные оттенки и соответственно подчеркнет усталость глаз.

Два слова о бронзере...

«Тем, кто хочет подчеркнуть полученный загар, или тем, кому не хватает загара, - поможет бронзер», - советует Татьяна.

Что такое бронзер? Это пудра с эффектом загара, чаще всего она в жатом, компактном виде, бывает с блестками, бывает матовой, водоустойчивой.

Как наносить бронзер? Правильно - на щечки наподобие румян, на выступающие скулы, а остатки - на выступающие участки лба - верхние точки боковых поверхностей, немного на подбородок, немног - на кончик носика, переносицу - то есть на те места, на которые больше всего попадает солнце, когда мы загораем.

Таким образом, у кого был загар - тому бронзер его подчеркнет, а у кого не было - лицо просто будет выглядеть более свежим и сияющим.