Знаете ли вы о жидких колготках?! Летние лайфхаки для девушек

Ура, лето! Солнце, море, пляж... Именно так хочется продолжить ассоциативный ряд. А еще лето - это вредный ультрафиолет, излишняя потливость и ноги, которые не всегда готовы к «голому сезону». Krasotka.ee расскажет о «летних фишечках» - продуктах, которые помогут встретить пляжный сезон во всеоружии.
Ноги, ноги, ноги...
Настоящая находка на сегодня - «жидкие колготки» - это средство, которое наносится на ножки для того, чтобы они смотрелись красивее, ровнее, прикрывая дефекты и веночки, пишет Rus.tvnet.lv. После нанесения ноги приобретают красивый ровный тон, при этом интенсивность цвета можно найти разную.
«Сложно сказать, когда это веяние пришло. Конечно, закрашивать что-то на теле придумали давно - тот же тональный крем Face&Body был на это заточен, ведь это гелиевая текстура, устойчивая к воде. Пловчихам наносили его на руки, на ноги, на тело, чтобы они красиво смотрелись как в бассейне, так и в кадре. То есть наносить на тело продукты выравнивания как таковые не в новинку, но теперь появились более адаптированные решения, которые доступны на рынке для повседневного использования «простых людей», - поделилась эксперт, профессиональный визажист Татьяна Григорьева.
По ее мнению, нельзя взять любое тональное средство и нанести его на ноги - это будет неравномерно, неустойчиво, может пачкать одежду.
«Жидкие колготки», в свою очередь, - это специальные средства, которые тонируют кожу, но при этом не оставляют следов.
Одним словом, это отличное решение для летнего сезона, когда мы все больше оголяем тело, ножки, и даже если еще нет загара, этот продукт нацелен на улучшение визуального восприятия.
«Лайфхак» для лица
Как отмечает эксперт, летом хочется использовать поменьше косметики на лице, быть более «обнаженными»... Поэтому профессионал советует простой «лайфхак»:
взять капельку своего тонального средства, капельку повседневного крема по уходу и капельку жидкого хайлайтера - замешать все и распределить по лицу тонким слоем.
Таким образом получается, что лицо тонируется и выравнивается, но при этом тон легкий, эффект - оттеночный, с легким сиянием.
«Конечно, это не решение для человека с угревой сыпью, но для среднестатистической девушки - отличный вариант пережить лето, не покупая специальные облегченные летние продукты», - отмечает Татьяна.
Король лета - фильтр SPF 50
«Летом на лице необходимо использовать продукты с содержанием SPF 50 - кто себя любит и бережет и не засорил голову предрассудками, что «тогда ничего не загорит», - это обязательно», - убеждена профессионал.
«Все загорит, просто более бережно», - уверяет Татьяна. «Курочки, которые любят жариться, могут игнорировать, но это крайне важный продукт летом», - подчеркивает она.
«Многие пугаются, так всего много - и дневной крем, и тонирующее средство, и SPF - но я могу сказать, что надо всего по чуть-чуть, все тоненьким слоем, тогда ты не чувствуешь этого», - добавляет она.
Порядок такой: сначала умывание, потом тонизирование, повседневный крем, после - SPF, а затем - тонирующее средство.
«Конечно, в повседневных кремах и тонирующих есть «какой-то SPF», но какой-то - это все так себе», - признает Татьяна.
Акцент на влагоустойчивые продукты
Конечно, летом необходимо отдавать предпочтение влагоустойчивым продуктам, так как жара - мы отдыхаем у воды, в целом больше потеем, продолжает эксперт.
Казалось бы, это очевидное решение, но почему-то не все к нему приходят и часто жалуются, что карандаш течет и брови «не держатся».
«Поэтому, конечно, предпочтительнее использовать специальные водостойкие карандаши для глаз, для бровей и для губ», - говорит Татьяна.
В целом от лишней потливости можно спасаться матирующими салфетками, которые, словно папирус, вбирают в себя влагу.
Мода на цветные реснички
Тенденция этого лета - яркие ресницы, накрашенные цветной тушью. Эта тенденция уже была в конце 90-х - начале 2000-х и последние пару лет снова возвращается к нам весной и летом. Она даже коснулась и наращивания ресничек - теперь модно вставлять немного цветных - то есть вклеил черные и пару синеньких, черные и пару фиолетовых, рассказывает Татьяна.
«Летом действительно хочется красок, чего-то более интересного, и это легкий способ позволить себе «поиграться, побаловаться». Накрасил цветной тушью ресницы, и вот у тебя новый образ», - отмечает она.
Но в этом деле важно правильно подобрать тушь под свой цвет глаз. Нет, точно не надо брать к зеленым глазам зеленую тушь, к синим - синюю и так далее.
Например, чтобы усилить цвет зеленых глаз - необходимо брать фиолетовую тушь или тушь с фиолетовыми, красноватыми оттенками, на контрасте это очень выигрышно смотрится.
Голубые глазки максимально усилит, конечно, оранжевый, но с оранжевой тушью все сложно, поэтому можно выбрать золотую. Очень красиво подчеркнет голубые глаза и зеленая тушь, фиолетовая, бирюзовая, желтая.
На карих глазах очень красиво смотрится синяя или фиолетовая тушь, для распространенных серых глаз подойдет голубая, бирюзовая, сиреневая.
Но! Это лишь очень общие ориентиры, так как все зависит главным образом от преобладающего оттенка глаз.
Тушь отличается не только по цвету, но и по насыщенности:
- Если вы боитесь ярких цветов или цвет вашей радужной оболочки не имеет чистого оттенка, лучше выбирать приглушенные цвета, такие как темно-синий navy, темно-зеленый, коричневый с красным подтоном, темно-фиолетовый, то есть - глубокие, но неяркие.
- Если ваш цвет глаз сам по себе достаточно яркий и чистый, можно смело использовать более броские оттенки.
- Необходимо помнить: если белок глаза имеет желтоватый оттенок, то синия или фиолетовая тушь его усилит еще больше. Если в глазах много красных сосудов, у вас красноватая слизистая, то зеленая тушь также усилит все красные оттенки и соответственно подчеркнет усталость глаз.
Два слова о бронзере...
«Тем, кто хочет подчеркнуть полученный загар, или тем, кому не хватает загара, - поможет бронзер», - советует Татьяна.
Что такое бронзер? Это пудра с эффектом загара, чаще всего она в жатом, компактном виде, бывает с блестками, бывает матовой, водоустойчивой.
Как наносить бронзер? Правильно - на щечки наподобие румян, на выступающие скулы, а остатки - на выступающие участки лба - верхние точки боковых поверхностей, немного на подбородок, немног - на кончик носика, переносицу - то есть на те места, на которые больше всего попадает солнце, когда мы загораем.
Таким образом, у кого был загар - тому бронзер его подчеркнет, а у кого не было - лицо просто будет выглядеть более свежим и сияющим.
Будьте красивы!