Пт, 7.06.2019
  • Krasotka
  • Фэшн
  • В моду вошли гигантские сумки и шляпы

В моду вошли гигантские сумки и шляпы

В моду вошли гигантские сумки.

ФОТО: Instagram

Если в прошлом году все модницы баловались гигантскими соломенными шляпами, то в этом сезоне каждая светская львица обязана приобрести плетеную сумку размера XXXL, пишет Lady.mail.ru. Автором модели стал молодой французский дизайнер Симон-Порт Жакмю, в поклонницах которого ходят Ким Кардяшьян, Эмили Ратаковски, Роузи Хантингтон-Уайтли, Хейли Бибер, Рианна, Кайли Дженнер, Тина Кунаки, Дуа Липа и не только. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus) on

Стоимость такой сумки составляет 750 евро, однако масс-маркет бренды уже давно обо всех позаботились и создали аналог. Такую же модель можно найти и у Mango, всего за 50 евро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus) on

Гигантские шляпы, к слову, своих позиций не теряют и по-прежнему актуальны.  В прошлом году такие же выпустили Gucci, и они разошлись по всему миру еще в начале лета и были даже выкуплены из московского шоурума. Имя покупательницы так и осталось в секрете, однако ходят слухи, что эта светская львица Виктория Шелягова, которая всегда была неравнодушна ко всему модному. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ