В моду вошли гигантские сумки и шляпы

Стоимость такой сумки составляет 750 евро, однако масс-маркет бренды уже давно обо всех позаботились и создали аналог. Такую же модель можно найти и у Mango, всего за 50 евро.

Гигантские шляпы, к слову, своих позиций не теряют и по-прежнему актуальны. В прошлом году такие же выпустили Gucci, и они разошлись по всему миру еще в начале лета и были даже выкуплены из московского шоурума. Имя покупательницы так и осталось в секрете, однако ходят слухи, что эта светская львица Виктория Шелягова, которая всегда была неравнодушна ко всему модному.