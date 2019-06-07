Интуитивное питание: что следует знать

Основные принципы интуитивного питания

1. Откажитесь от «диетического мышления»

Выбросьте диетические книги и журнальные статьи, которые дают вам ложную надежду похудеть быстро, легко и навсегда.

2. Почитайте чувство голода

Питайте ваш организм достаточным количеством энергии и углеводов. Интуитивное питание предполагает четкое отслеживание сигналов голода.

3. Примиритесь с едой

Сегодня у многих, кто пытается похудеть и сидит на многочисленных диетах – «натянутые» отношения с едой. Люди создали себе длинные списки «запрещенных» продуктов, из-за чего возникают частые срывы, переедания и откаты в весе. Дайте себе безоговорочное разрешение на еду. Если вы говорите себе, что не можете или не должны есть определенную пищу, это может привести к сильным ощущениям лишения, которые перерастают в неконтролируемую тягу.

4. Забудьте о чувстве вины

Речь идет о том, чтобы вы не ругали себя за съеденный лишний кусок, который не вписывается в ваш рацион. Интуитивное питание позволяет вам съесть любимые продукты тогда, когда вам этого действительно хочется.

5. Не игнорируйте сигналы насыщения

Слушайте сигналы тела, которые говорят вам, что вы больше не голодны. И тут важно не путать понятия «объелся» и «насытился». Для этого ешьте медленно, пытайтесь прочувствовать вкус пищи и насладиться ей. Отсюда следует пункт шестой.

6. Откройте для себя фактор удовлетворенности

У японцев есть мудрость – поощрять удовольствие как одну из целей здорового образа жизни. В нашем стремлении быть худой и здоровой мы часто упускаем один из самых основных даров существования - удовольствие и удовлетворение, которые можно найти в процессе приема пищи. Когда вы едите то, что вы действительно хотите, в обстановке, которая является привлекательной и благоприятной, удовольствие, которое вы получаете, будет мощной силой, помогающей вам чувствовать себя удовлетворенным и довольным. Именно это поможет вам ощутить ту самую грань, когда вы насытились, а не переели.

7. Не зацикливайтесь на еде

Найдите способы отвлечься и решать психологические проблемы без использования пищи. Тревога, одиночество, скука, гнев - это эмоции, которые мы все испытываем на протяжении всей жизни. Во всяком случае, еда для удовлетворения эмоционального голода только заставит вас чувствовать себя хуже в долгосрочной перспективе. В конечном итоге вам придется иметь дело с дискомфортом от переедания.

8. Любите свое тело

Критика – это хорошо, но только когда речь идет об объективной критике. Если же вы находите у себя несуществующие складки или придумали себе «идеальный» вес, который никак не дается – подумайте, насколько реальную и объективную цель вы себе ставите. Тут стоит помнить так же о том, что вес и параметры – это всего лишь числа, которые никак не являются залогом красоты и уверенности в себе.

9. Будьте активными