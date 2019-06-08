Какие процедуры для лица подходят беременным и кормящим

Беременность

При уходе за лицом важно учитывать то, что во время беременности происходит гормональная перестройка всего организма. Беременные могут быть более чувствительными к препаратам, у них могут наблюдаться аллергические реакции. Также при беременности важно учитывать эмоциональный фон: беременные становятся более чувствительными эмоционально. Есть благоприятные и неблагоприятные процедуры для женщины в период беременности, пишет Ru.tsn.ua. И порой личный косметолог оказывается первым человеком, узнавшим о беременности, потому что важно обсудить этот факт с косметологом при подборе процедур.

Благоприятные процедуры во время беременности

Массаж лица. Это самая любимая процедура для всех беременных. Как говорят врачи, когда хорошо маме, тогда хорошо и ребенку. При массаже улучшается лимфодренаж, происходят вывод лишней жидкости и снятие отечности с лица, что для беременных очень важно. Вдобавок это очень приятная процедура. Все беременные клиентки отмечают, что ребенок в животе очень хорошо себя ведет во время массажа. Эту процедуру можно посещать вплоть до самых родов, противопоказаний нет.

Это самая любимая процедура для всех беременных. Как говорят врачи, когда хорошо маме, тогда хорошо и ребенку. При массаже улучшается лимфодренаж, происходят вывод лишней жидкости и снятие отечности с лица, что для беременных очень важно. Вдобавок это очень приятная процедура. Все беременные клиентки отмечают, что ребенок в животе очень хорошо себя ведет во время массажа. Эту процедуру можно посещать вплоть до самых родов, противопоказаний нет. Маски. Беременным показаны различные виды масок для лица. Важно, чтобы все компоненты масок были натуральными и не было аллергических реакций на эти компоненты. Это обязательно обсуждается с косметологом. Важно также, насколько приятен запах маски для беременной, учитывая возможный токсикоз. Замечено, что водорослевые маски больше нравятся тем женщинам, которые вынашивают мальчиков, для будущих мам, у которых девочки, запах таких масок может быть неприемлем.

Поверхностно-срединные пилинги, фитопилинги. Эти пилинги хороши тем, что в их состав входят травы, поэтому они не токсичны и не вредят организму.

Не рекомендуются

Аппаратные методики. Излучения аппаратов влияют на плод, поэтому процедуры, связанные с электропроводимостью, не рекомендуются. А учитывая то, что беременным и так время от времени приходится проходить УЗИ, получается двойная нагрузка. Из аппаратных процедур можно делать только ультразвуковую чистку, но нечасто, поскольку это неприятная процедура, а беременным женщинам важно, чтобы им было максимально комфортно. Такая процедура, как дарсонваль, тоже не рекомендуется беременным. Это электропроцедура, которую проводят после чистки для улучшения заживления.

Излучения аппаратов влияют на плод, поэтому процедуры, связанные с электропроводимостью, не рекомендуются. А учитывая то, что беременным и так время от времени приходится проходить УЗИ, получается двойная нагрузка. Из аппаратных процедур можно делать только ультразвуковую чистку, но нечасто, поскольку это неприятная процедура, а беременным женщинам важно, чтобы им было максимально комфортно. Такая процедура, как дарсонваль, тоже не рекомендуется беременным. Это электропроцедура, которую проводят после чистки для улучшения заживления. Пилинги с токсичными веществами , например, ретиноевые пилинги. От них нужно отказаться.

, например, ретиноевые пилинги. От них нужно отказаться. Контурную пластику также при беременности лучше исключить. Сам препарат гиалуроновой кислоты не вреден, но, поскольку для беременных женщин характерна отечность, после родов, когда отечность уйдет, могут быть видны искажения на лице. Кроме этого, инъекции – болезненная процедура.

также при беременности лучше исключить. Сам препарат гиалуроновой кислоты не вреден, но, поскольку для беременных женщин характерна отечность, после родов, когда отечность уйдет, могут быть видны искажения на лице. Кроме этого, инъекции – болезненная процедура. Во время беременности также важно отказаться от всех лазеров и радиочастот.

Кормящие

Для кормящих женщин гораздо меньше ограничений в процедурах. Отказывают им только в процедурах, связанных с лазерами и радиочастотами, а также нежелательны ретиноевые пилинги. Процедуры подбираются индивидуально с косметологом. Кормящим мамам, как и беременным, рекомендуются массажи лица. Можно также приступать к ультразвуковым чисткам, если не проблемная кожа.