Как выбрать силиконовую грудь

Сегодня в мире существует множество производителей: китайские, американские, французские, российские и другие. При этом все импланты разные: отличаются текстурой, формой, разным составом наполняющего их геля, пишет Ru.tsn.ua. К примеру, импланты круглой формы все очень плотные. Они обычно нужны полным женщинам, у которых много жира. У худых другая проблема – видно контур. У одних производителей грудь в прямом смысле «стоит» как шарик, и когда женщина ходит, и когда лежит на спине. Другие производители рассказывают, что изобрели специальный гель, наполняющий силикон, который ведет себя в теле как естественная грудь: женщина ложится, он растекается и сползает, а не стоит, как шарик.

На ощупь импланты бывают шероховатые и гладкие, и у каждого вида свои особенности, понятные лишь специалистам. Даже у одного производителя могут быть разные поколения имплантов и разный состав геля внутри них. Плюс разные размеры.

Сейчас практически все импланты имеют свой индикационный код, указанный в документах. Бывает так, что у женщины что-то случилось, она хочет поменять имплант, ее спрашивают, какой производитель, какого размера грудь, а она не знает, потому что документы изначально были, но утеряны. И чтобы код узнать, хирург должен разрезать человека, вытащить имплант и посмотреть номер. Американские производители в последнее время предлагают искусственную грудь с чипом, где указан размер, дата установки и индикационный код изделия. Чип не металлический, поэтому не пищит, когда вы проходите через металлоискатель. Его можно отсканировать специальным сканером, просто приложив к груди. На чипе 15 цифр – это индикационный код, пробитый на импланте. Заходишь на сайт производителя, забиваешь код и смотришь по нему информацию, имя-фамилию пациентки, фамилию врача, который проводил операцию. Это означает, что будет проще подобрать следующий имплант и размер правильно. Кроме того, этот же производитель сегодня ведет разработки чипа, который будет показывать также температуру тела.

Комментарий эксперта.

«Это все силиконовые протезы. Большинство из них номерные, поэтому примерно понять можно, где они были поставлены. Гарантия обычно на них 10 лет, но, вообще, у них пожизненная гарантия в расчете на то, то человек умрет раньше. Мои самые первые стоят уже 23 года.

Собственным жиром сегодня в основном делают коррекцию груди. Как первичное увеличение – это просто пиар-компания. Об этом говорят, потому что протез не надо покупать, а стоимость операции такая же. Поэтому у нас таких операций мало.

Как выбирается грудной протез? Каждая фирма выпускает протез, который имеет свои характеристики. Обывателю часто важен вес. На самом деле вес меньше всего имеет значение, а имеет значение форма. Она у всех производителей разная. Они ищут лазейку, где можно скорректировать что-то. Если круглые, это соотношение ширины протеза с высотой, наполняемость протеза. Некоторые фирмы делаю более мягкие, потому что потребители хотят именно такие. Но они меньше наполнены, а значит, у них будет больше складок. Если у меня пациентка с недостаточной прослойкой жировой и железистой ткани, я не могу поставить очень мягкий протез, он недостаточно заполнен, но он будет мягкий на ощупь. В таких случаях стараешься более наполненный гелем ставить.

Даже у одной фирмы все протезы разные. Форма «капля» тоже бывает разная. Для меня конкретно критерий – подходят ли характеристики протеза под эту грудь и чего мы хотим достичь. К примеру, есть вызывающая грудь. Это когда мы ставим высокий круглый протез – все будут оглядываться и подозревать, что женщина поставила протез. Некоторые хотят, чтобы это вообще было неброско.