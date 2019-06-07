Лаваш с яйцом на сковороде: пошаговый рецепт

Завтрак должен быть легким, но одновременно сытным. Не зря бытует пословица о том, что в отличие от обеда и ужина, его необходимо съесть самому и весь. Существующих вариантов вкусных и полезных завтраков не пересчитать, каждый готовит его из тех продуктов, которые любит. Но немалой популярностью пользуются блюда, которые готовятся быстро из простых и доступных по цене ингредиентов, пишет Ivona.
Мы предлагаем приготовить на завтрак лаваш с яйцом. Блюдо отдаленно напоминает хачапури, да и придумали его в Абхазии. Многим такой лаваш с яйцом напомнит яичницу, только завернутую в аппетитную «шубку» из лаваша. Мы советуем посыпать яичную начинку сыром, хотя можно добавить любые другие ингредиенты по вкусу, например, помидоры, мясные продукты, зелень. Готовится лаваш с яйцом на сковороде в течении 10-15 минут.
Ингредиенты:
- Лаваш 1 шт.
- Яйца 4 шт.
- Сулугуни 70 г.
- Масло сливочное 1 ст.л
- Соль, специи по вкусу
Источник: http://ivona.bigmir.net/cooking/recipes/474271-Lavash-s-jajcom-na-skovorode--poshagovyj-recept
© Ivona.bigmir.net
Приготовление:
- Растопить на сковороде сливочное масло. Натереть на крупной терке сыр.
- Застелить дно сковороды листом лаваша так, чтобы он свисал с краев, как скатерть.
- Разбить сверху яйца, посолить, приправить специями.
- Посыпать сверху половиной тертого сыра. Свернуть аккуратно края лаваша внутрь.
- Жарить несколько минут на медленном огне.
- Перевернуть аккуратно, посыпать остатками сыра.
- Накрыть крышкой, готовить еще 4 минуты.
- Выложить на тарелку, подавать с овощами.