Лаваш с яйцом на сковороде: пошаговый рецепт

Завтрак должен быть легким, но одновременно сытным. Не зря бытует пословица о том, что в отличие от обеда и ужина, его необходимо съесть самому и весь. Существующих вариантов вкусных и полезных завтраков не пересчитать, каждый готовит его из тех продуктов, которые любит. Но немалой популярностью пользуются блюда, которые готовятся быстро из простых и доступных по цене ингредиентов, пишет Ivona.