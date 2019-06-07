Пт, 7.06.2019

Лаваш с яйцом на сковороде: пошаговый рецепт

Лаваш с яйцом .

ФОТО: Oleksandr Prokopenko / PantherMedia / Oleksandr Prokopenko

Завтрак должен быть легким, но одновременно сытным. Не зря бытует пословица о том, что в отличие от обеда и ужина, его необходимо съесть самому и весь. Существующих вариантов вкусных и полезных завтраков не пересчитать, каждый готовит его из тех продуктов, которые любит. Но немалой популярностью пользуются блюда, которые готовятся быстро из простых и доступных по цене ингредиентов, пишет Ivona.

Мы предлагаем приготовить на завтрак лаваш с яйцом. Блюдо отдаленно напоминает хачапури, да и придумали его в Абхазии. Многим такой лаваш с яйцом напомнит яичницу, только завернутую в аппетитную «шубку» из лаваша. Мы советуем посыпать яичную начинку сыром, хотя можно добавить любые другие ингредиенты по вкусу, например, помидоры, мясные продукты, зелень. Готовится лаваш с яйцом на сковороде в течении 10-15 минут.
Ингредиенты:

  • Лаваш 1 шт.
  • Яйца 4 шт.
  • Сулугуни 70 г.
  • Масло сливочное 1 ст.л
  • Соль, специи по вкусу

Источник: http://ivona.bigmir.net/cooking/recipes/474271-Lavash-s-jajcom-na-skovorode--poshagovyj-recept

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Приготовление:

  1. Растопить на сковороде сливочное масло. Натереть на крупной терке сыр.
  2. Застелить дно сковороды листом лаваша так, чтобы он свисал с краев, как скатерть.
  3. Разбить сверху яйца, посолить, приправить специями.
  4. Посыпать сверху половиной тертого сыра. Свернуть аккуратно края лаваша внутрь.
  5. Жарить несколько минут на медленном огне.
  6. Перевернуть аккуратно, посыпать остатками сыра.
  7. Накрыть крышкой, готовить еще 4 минуты.
  8. Выложить на тарелку, подавать с овощами.

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