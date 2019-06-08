Рецепты для детей: готовим клубничный лимонад с базиликом и мятой

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Вот и наступили жаркие деньки лета! Что, как не стакан клубничного лимонада с базиликом и мятой, смогут охладить вас лучше всего! Это не совсем обычный лимонад. Он кисло-сладкий с приятным привкусом мяты, который придется вам по душе, пишет Lady.tochka.net. Клубничное пюре сохраняет весь аромат, что делает этот освежающий лимонад любимым напитком лета, его можно вкушать на пляже или у бассейна. Идеальный напиток для садовой вечеринки или для отдыха на террасе. Наслаждайтесь вместе с детьми!
Время подготовки: 10 минут
Время приготовления: 0 минут
Общее время: 10 минут
Вам понадобится:
- 3 чашечки свежевыжатого сока лимона Мейера
- Одна чашечка гранулированного сахара
- 2 чашечки очищенной, разрезанной на половинки клубники
- 6 листочков базилика
- 8 листочков мяты
- 6 чашек холодной воды
- Объёмные наклейки (на выбор)
- Соломинки (на выбор)
Подсказка: У вас получится приблизительно 4 л
Способ приготовления:
- Смешайте сахар с лимонным соком и тщательно размешайте, пока он не растает в кувшине.
- Смешайте в блендере клубнику, листочки мяты и базилика до консистенции смузи, добавьте в кувшин.
- Добавьте еще 6 чашек холодной воды и подавайте со льдом.
- Чтоб получилось так, как показано на картинке, прикрепите 3D наклейки на соломинки, чтобы было веселей.