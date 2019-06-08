Сб, 8.06.2019
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Рецепты для детей: готовим клубничный лимонад с базиликом и мятой

Клубничный лимонад. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vsevolod Belousov / PantherMedia / Vsevolod Belousov

Редакция Krasotka.ee предлагает тебе вместе с детьми заняться кулинарией. Это просто, вкусно и очень увлекательно!

Вот и наступили жаркие деньки лета! Что, как не стакан клубничного лимонада с базиликом и мятой, смогут охладить вас лучше всего! Это не совсем обычный лимонад. Он кисло-сладкий с приятным привкусом мяты, который придется вам по душе, пишет Lady.tochka.net. Клубничное пюре сохраняет весь аромат, что делает этот освежающий лимонад любимым напитком лета, его можно вкушать на пляже или у бассейна. Идеальный напиток для садовой вечеринки или для отдыха на террасе. Наслаждайтесь вместе с детьми!

Время подготовки: 10 минут

Время приготовления: 0 минут

Общее время: 10 минут

Вам понадобится:

  • 3 чашечки свежевыжатого сока лимона Мейера
  • Одна чашечка гранулированного сахара
  • 2 чашечки очищенной, разрезанной на половинки клубники
  • 6 листочков базилика
  • 8 листочков мяты
  • 6 чашек холодной воды
  • Объёмные наклейки (на выбор)
  • Соломинки (на выбор)

Подсказка: У вас получится приблизительно 4 л

Способ приготовления:

  1. Смешайте сахар с лимонным соком и тщательно размешайте, пока он не растает в кувшине.
  2. Смешайте в блендере клубнику, листочки мяты и базилика до консистенции смузи, добавьте в кувшин.
  3. Добавьте еще 6 чашек холодной воды и подавайте со льдом.
  4. Чтоб получилось так, как показано на картинке, прикрепите 3D наклейки на соломинки, чтобы было веселей.

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