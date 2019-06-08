Рецепты для детей: готовим клубничный лимонад с базиликом и мятой

Вот и наступили жаркие деньки лета! Что, как не стакан клубничного лимонада с базиликом и мятой, смогут охладить вас лучше всего! Это не совсем обычный лимонад. Он кисло-сладкий с приятным привкусом мяты, который придется вам по душе, пишет Lady.tochka.net. Клубничное пюре сохраняет весь аромат, что делает этот освежающий лимонад любимым напитком лета, его можно вкушать на пляже или у бассейна. Идеальный напиток для садовой вечеринки или для отдыха на террасе. Наслаждайтесь вместе с детьми!