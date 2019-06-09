Что делать при тепловых травмах

Если летом не пить достаточное количество воды и долгое время находится на солнцепеке, то есть большой риск получить тепловую травму, пишет ivona.
В материале обсудим признаки и симптомы тепловых травм, что делать, если вы или люди рядом получили тепловую травму. Обратите внимание, что признаки и симптомы при тепловых травм могут возникать в любом порядке.
1. Потница: признаки и симптомы
- ярко-красные высыпания на коже шеи, верхней части грудной клетки, в области паха
- «Гусиная кожа» на больших участках тела, исчезает, когда человек попадает в прохладное среду
Что делать:
- зайти в прохладное помещение с меньшей влажностью воздуха
- следить, чтобы область высыпания оставалась сухой
- на участки с угревой сыпью можно нанести специальную присыпку, но не мазь или крем
2. Тепловые судороги: признаки и симптомы
- боль или судороги в мышцах
Что делать:
- перейти в прохладное помещение
- пить воду
- избегать физической активности, пока судороги не пройдут
- звонить 103, если: судороги не исчезают дольше часу
3. Тепловое истощение: признаки и симптомы
- Головная боль, тошнота, головокружение, слабость
- сильное потоотделение
- повышенная температура тела
Что делать:
- перейти в прохладное помещение
- снять одежду, если она из синтетической или плотной ткани
- сделать холодную ванну или компрессы из смоченной в воде тканью
- давать пить холодную воду маленькими глотками
- звонить 103, если: есть рвота, симптомы длятся дольше часа и ухудшаются
4. Тепловой удар: признаки и симптомы
- высокая температура тела (39 º и выше)
- горячая, красная, сухая или влажная кожа
- головная боль
- тошнота
- дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь, потеря сознания
Что делать:
- звонить 103
- пока ждете медицинскую помощь, перейдите в прохладное помещение
- положить потерпевшего на спину, снять одежду, если она из синтетической ткани, делать компрессы.