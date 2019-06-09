Вс, 9.06.2019

Что делать при тепловых травмах

Тепловая травма. Иллюстративное фото.

ФОТО: Antonio Guillen Fernández / PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Если летом не пить достаточное количество воды и долгое время находится на солнцепеке, то есть большой риск получить тепловую травму, пишет ivona.

В материале обсудим признаки и симптомы тепловых травм, что делать, если вы или люди рядом получили тепловую травму. Обратите внимание, что признаки и симптомы при тепловых травм могут возникать в любом порядке.

1.  Потница: признаки и симптомы

  • ярко-красные высыпания на коже шеи, верхней части грудной клетки, в области паха
  • «Гусиная кожа» на больших участках тела, исчезает, когда человек попадает в прохладное среду

Что делать:

  • зайти в прохладное помещение с меньшей влажностью воздуха
  • следить, чтобы область высыпания оставалась сухой
  • на участки с угревой сыпью можно нанести специальную присыпку, но не мазь или крем

2. Тепловые судороги: признаки и симптомы

  • боль или судороги в мышцах

Что делать:

  • перейти в прохладное помещение
  • пить воду
  • избегать физической активности, пока судороги не пройдут
  • звонить 103, если: судороги не исчезают дольше часу

3. Тепловое истощение: признаки и симптомы

  • Головная боль, тошнота, головокружение, слабость
  • сильное потоотделение
  • повышенная температура тела

Что делать:

  • перейти в прохладное помещение
  • снять одежду, если она из синтетической или плотной ткани
  • сделать холодную ванну или компрессы из смоченной в воде тканью
  • давать пить холодную воду маленькими глотками
  • звонить 103, если: есть рвота, симптомы длятся дольше часа и ухудшаются

4. Тепловой удар: признаки и симптомы

  • высокая температура тела (39 º и выше)
  • горячая, красная, сухая или влажная кожа
  • головная боль
  • тошнота
  • дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь, потеря сознания

Что делать:

  • звонить 103
  • пока ждете медицинскую помощь, перейдите в прохладное помещение
  • положить потерпевшего на спину, снять одежду, если она из синтетической ткани, делать компрессы.

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