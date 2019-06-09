Правило «30-30» поможет спастись от удара молнии: полезные советы от экспертов по ЧС

Лето – прекрасное и долгожданное время года, когда можно подолгу гулять на улице и не сидеть в душных квартирах. А что, если неожиданно грянул гром? Как спасти свою жизнь и защититься от возможного поражения молнией?«»
Для того, чтобы уберечься от удара молнии, нужно знать несколько важных правил, одно из которых называется «30-30», пишет Joinfo.ua. Что это значит, рассказали сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям.
Как правило «30-30» может спасти жизнь?
Если непогода застала вас на улице, прислушайтесь! Большинство дождей с грозами безопасны для людей, однако, если вы увидели в небе молнию, попробуйте посчитать до 30. Если гром грянул позже, то можно с уверенностью сказать, что опасаться вам нечего. Если же сосчитать до 30 вы не успели, значит, беда рядом, и вам следует поспешить найти себе укрытие.
Вторая часть правила заключается в следующем – покидать безопасное место можно лишь спустя 30 минут после последнего раската грома. Это свидетельствует о том, что непогода утихла, и находиться на улице стало безопасно.
Во время грозы так же не стоит:
- Находиться на улице без острой необходимости;
- Находиться в доме с открытыми настежь окнами;
- Принимать душ или лежать в ванной;
- Пользоваться проводным телефоном, смотреть телевизор или сидеть за компьютером, подключённым к сети.
Что делать, если в человека ударила молния?
Мы вам искренне желаем, чтобы этого не происходило, но если на ваших глазах случилось несчастье, нужно срочно вызвать скорую помощь, а пока медики едут, проверить у пострадавшего дыхание и пульс.
Если признаки жизни отсутствуют, можно попытаться вернуть человека в сознание, делая ему искусственное дыхание. Обратите также внимание на другие его травмы – это могут быть переломы, ожоги, полная или частичная потеря зрения и слуха.
Помните, что самое важное при оказании первой медицинской помощи – не навредить! Если вы не уверены в том, что справитесь, лучше дождаться приезда врачей.
Не стоит также думать, что если молния ударила в одно место, то на этом все закончилось. Недавно мы показывали ролик, на котором вы сможете увидеть, как одно и тоже место было поражено целых 11 раз подряд!
Берегите себя и гуляйте только при хорошей погоде!