На стиле: найдена самая модная бабуля у которой около четыре миллионов подписчиков

В свои 90 лет женщина создала аккаунт в Instagram, где у нее 3,8 миллионов подписчиков, в число которых входит Рианна (Rihanna) и Майли Сайрус (Miley Cyrus), назвавшая ее своей ролевой моделью. Живет старушка в городе Ноксвилл (штат Теннесси), пишет Joinfo.ua.

С чего все началось

Однажды Бадди Винкль грелась на солнце в футболке и шортах. Ее правнучка сделала ей комплимент по поводу внешнего вида и сфотографировала. Популярность, которую завоевал этот снимок, помогла отвлечься старушке от горя, вызванного потерей мужа и сына.

В столь почтенном возрасте Бадди участвует в вечеринках, съемках рекламных роликов, наряжается в яркую одежду. Ежегодно ее публикации в Сети набирают более ста тысяч лайков. Женщина отмечает, что ей не нравится «бабушкина» одежда, потому что она никогда не чувствовала себя старой.

Между тем, она не позволяет себе вольностей: не носит слишком открытые вещи и не публикует откровенных снимков, хотя, фигура ей это до сих пор позволяет.

С какой целью Бадди ведет микроблог

Тем самым она старается мотивировать пожилых людей вести активную и позитивную жизнь. Поклонники так долго просили Бадди раскрыть ее секреты красоты, что она, наконец, выпустила свою собственную косметическую линию. Совсем недавно женщина представила новинку - антивозрастную маску, которая делает зону декольте более молодой. В дополнение к маске Бадди Винкль также предлагает подводку для глаз, блеск для губ и двойной лак для ногтей.

На данный момент женщина ведет блоги в социальных сетях уже более восьми лет. Поклонники Бадди даже призывают ее баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.

Любят Бадди не все

По словам женщины, недоброжелателей у нее тоже хватает. Неоднократно ей писали гневные сообщения, в которых противники образа жизни стильной бабули говорили о том, насколько сильно ее ненавидят и даже желали ей смерти. На такие выпады в свой адрес Бадди не обращает внимания.

«Мы живем только раз. Так давайте веселиться!», - говорит женщина.