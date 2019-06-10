Диета на фруктах и овощах поможет сбросить вес в летние месяцы

А все потому, что в жару есть и так хочется меньше, кроме того, уходит тяга к тяжелым сытным продуктам. Все это как нельзя лучше подходит для диеты. Главное, не забывайте пить в течение дня достаточное количество чистой воды!

Первый день: только овощи

Вам потребуются свежие овощи, которыми вы будете питаться весь день. Это могут быть, к примеру, огурцы, капуста, морковь, лук, болгарский сладкий перец. Не обязательно есть их по отдельности — можно приготовить вкусный витаминный салатик, заправив его оливковым маслом. Всего должно получиться не меньше четырех приемов пищи.

Второй день: фрукты

Вы можете задействовать яблоки, груши и другие фрукты, и употреблять их в пищу на протяжении второго дня диеты.

Если вы проголодаетесь на таком меню, можно, отступив часа полтора от соседних приемов пищи выпить полстакана-стакан кефира.

Третий день: только ягоды

Если вы любитель клубники, земляники, малины, черешни и других летних «вкусняшек», то этот день диеты наверняка станет одним из любимых. Ведь на протяжении дня именно ягоды составят весь ваш рацион.

Четвертый день: только кисломолочные продукты

И ничего больше. Весь день в меню допускаются только ряженка, кефир, а также йогурт, который, кстати можно приготовить самостоятельно. В обеденное время можно съесть немного творога, но, опять же, заправить его можно только «кисломолочкой», например, йогуртом или сметаной. Но вовсе не вареньем или каким-либо подсластителем!

Пятый день: только овощи

Все как и в начальный день нашей диеты. Но разрешается дополнительно запечь картофель и съесть немного в обеденные часы.

Шестой день: только ягоды

Повторяем меню 3-го дня летней диеты.

Седьмой день: только соки

Обратите внимание — соки должны быть свежевыжатыми, а не пакетированными и купленными в магазинах. Морковно-яблочный, яблочный, цитрусовый и другие фреши отлично подойдут для заключительного дня! Кроме того, вы можете добавлять в состав и немного зелени, например, мяты или кинзы.