Ученые назвали самое сильное естественное успокаивающее средство

Эксперты полагают, что самое эффективное, природное и безопасное успокоительное средство – это дождь! Многие считают пасмурную и дождливую погоду меланхоличной и грустной, но, как выяснилось, эти ощущения – не более чем иллюзия, передает Joinfo.ua.

По статистике, время, когда на улице идет дождь, больше всего любят люди, которые страдают от депрессии и тревожности, а также импульсивные и нервные личности. А все потому, что вода, льющаяся с неба, уменьшает уровень беспокойства и нейтрализует приступы депрессии. Дождь успокаивает и расслабляет – и теперь это научно доказанный факт.

Почему дождь является одним из самых сильных природных успокоительных средств?

Солнце и прекрасная погода заставляют людей действовать, гулять, выбираться на природу, заниматься спортом на свежем воздухе и проявлять множество других видов продуктивности. Дождь же, со своей стороны, замедляет этот темп жизни. Он имеет достаточно предсказуемое начало и завершение, а мозг человека воспринимает шум дождя, как успокаивающий и абсолютно безвредный звук.

В дождь большинство людей не любят выходить на улицу, и, находясь в замкнутом пространстве, делают все, что хотят. Звук дождя успокаивает, поэтому легче читаются книги, постигаются знания или лучше отдыхается в теплой ванне. Кроме того, сама атмосфера в доме или квартире во время дождя становится по-особенному уютной и комфортной.

Запах дождя у многих людей ассоциируется с позитивными мыслями и приятными воспоминаниями о прошлом. Этот интенсивный и тонкий аромат возвращает нас в то время, когда мы были маленькими и чувствовали себя в полной безопасности.

Ученые говорят, что во время дождя в организме человека также наблюдаются гормональные изменения. Когда звук дождя умеренно сильный, мозг воспринимает его как успокаивающий сигнал. Кроме того, этот естественный шум способен заглушить собой менее приятные звуки, которые нас беспокоят или раздражают.