Пн, 10.06.2019
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Рецепт Юлии Высоцкой: маффины с чесноком и вялеными помидорами

Юлия Высоцкая.

ФОТО: Instagram

Нестандартные маффины по рецепту Юлии Высоцкой станут отличной альтернативой тарталеткам и несладким пирогам. Сытные и простые в приготовлении кексики понравятся всему семейству.

Услышав слово «маффин», мы представляем сладкий кексик с бананом, изюмом или творогом. Но мы решили отойти от клише и предложить нечто новенькое. Несладкие маффины по рецепту Юлии Высоцкой моментально сметут ваши близкие со стола после приготовления, отмечает Joinfo.ua.

Предлагаем вам приготовить несладкий вариант мини-кексов.

Маффины от Юлии Высоцкой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ингредиенты:

  • 180 грамм пшеничной муки
  • 150 грамм сметаны
  • 120 грамм поленты
  • 100 грамм замороженной кукурузы
  • Два куриных яйца
  • 5 штук вяленых помидоров в масле
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 пучок петрушки
  • 2/3 стакана кефира
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 1 чайная ложка разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Предварительно разморозить кукурузу. Мелко нарезать петрушку. Очистить чеснок и мелко нарезать. Нарезать предварительно отжатые вяленые помидоры (чтобы избавиться от лишнего масла).
  2. Просеять муку и смешать ее с полентой и разрыхлителем. Смешать кефир, сметану и яйца, а после вмещать в сухую смесь до однородного состояния. Добавить нарезанные до этого овощи и зелень – перемешать.
  3. Формочки для кексов смазать сливочным маслом или использовать бумажные формочки. Налить тесто и выпекать маффины в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

Такие несладкие кексы все равно, по сути, относятся к десерту.

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