Рецепт Юлии Высоцкой: маффины с чесноком и вялеными помидорами

Услышав слово «маффин», мы представляем сладкий кексик с бананом, изюмом или творогом. Но мы решили отойти от клише и предложить нечто новенькое. Несладкие маффины по рецепту Юлии Высоцкой моментально сметут ваши близкие со стола после приготовления, отмечает Joinfo.ua.