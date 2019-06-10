Рецепт Юлии Высоцкой: маффины с чесноком и вялеными помидорами

Нестандартные маффины по рецепту Юлии Высоцкой станут отличной альтернативой тарталеткам и несладким пирогам. Сытные и простые в приготовлении кексики понравятся всему семейству.
Услышав слово «маффин», мы представляем сладкий кексик с бананом, изюмом или творогом. Но мы решили отойти от клише и предложить нечто новенькое. Несладкие маффины по рецепту Юлии Высоцкой моментально сметут ваши близкие со стола после приготовления, отмечает Joinfo.ua.
Предлагаем вам приготовить несладкий вариант мини-кексов.
Маффины от Юлии Высоцкой
Ингредиенты:
- 180 грамм пшеничной муки
- 150 грамм сметаны
- 120 грамм поленты
- 100 грамм замороженной кукурузы
- Два куриных яйца
- 5 штук вяленых помидоров в масле
- 4 зубчика чеснока
- 1 пучок петрушки
- 2/3 стакана кефира
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 1 чайная ложка разрыхлителя
Способ приготовления:
- Предварительно разморозить кукурузу. Мелко нарезать петрушку. Очистить чеснок и мелко нарезать. Нарезать предварительно отжатые вяленые помидоры (чтобы избавиться от лишнего масла).
- Просеять муку и смешать ее с полентой и разрыхлителем. Смешать кефир, сметану и яйца, а после вмещать в сухую смесь до однородного состояния. Добавить нарезанные до этого овощи и зелень – перемешать.
- Формочки для кексов смазать сливочным маслом или использовать бумажные формочки. Налить тесто и выпекать маффины в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Такие несладкие кексы все равно, по сути, относятся к десерту.