«Все пошлее и пошлее»: Лорак засветилась с Лазаревым и нарвалась на критику в Сети

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, нарвалась на шквал критики из-за слишком откровенного наряда. В Инстаграм Лорак выставила фото с вручения российской музыкальной премии МУЗтв. Артистка позирует в темном платье необычного фасона - верх сделан по принципу корсета и максимально обнажает грудь артистки. На снимке также есть 8-летняя дочь Лорак София, пишет Ivona.