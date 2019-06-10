«Все пошлее и пошлее»: Лорак засветилась с Лазаревым и нарвалась на критику в Сети

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, нарвалась на шквал критики из-за слишком откровенного наряда. В Инстаграм Лорак выставила фото с вручения российской музыкальной премии МУЗтв. Артистка позирует в темном платье необычного фасона - верх сделан по принципу корсета и максимально обнажает грудь артистки. На снимке также есть 8-летняя дочь Лорак София, пишет Ivona.
«С моей маленькой принцессой на #премиямузтв2019 ♥️», - подписала певица.
Кроме фото, Лорак добавила в соцсети видео с дочкой и российским певцом Сергеем Лазаревым - с той же премии. В ожидании оглашения победителей они втроем крепко держаться за руки. А после победы Лорак - дружно вскакивают и радуются.
Фолловеры отметили, что наряд артистки вульгарен, а также подчеркнули, что он никак не гармонирует с присутствием ребенка:
Что то наряды с каждым разом всё пошлее и пошлее!
Главное, не потерять платье, на самом интересном месте 😁😁😁
Кошмар,что это за платье у Лорак!?????
Была самая красивая на эстраде, теперь начала уродовать себя
С доченькой можно было бы и поскромнее одеться, выпятили все на обозрение!
А почему вы всегда оголяете грудь🤔🤔🤔
Каролина вы оочень красивая женщина..! Только платье вас не красит... не нужно слишком откровенничать, по вам итак сохнет половина мужчин на планете... будьте чуточку скромнее... Вы умница и талант...
Мне одной кажется, что с годами наряды все пошлее и пошлее.
Раньше была элегантная стильная, а сейчас , что то все хуже и хуже, - написали в Сети.