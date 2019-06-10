Шторы для спальни: советы дизайнеров для обустройства территории сна и отдыха

Столько всего приходится учесть при выборе занавесей для комнат — и ткань, и цвет, и даже форму. Кроме того, этот аксессуар помимо уюта несет и практическую пользу, препятствуя попаданию солнечных лучей внутрь во время сна, пишет Joinfo.ua.

Шторы для спальни: трендовые цвета 2019 года

Если вы привыкли шагать в ногу с модными тенденциями, то советуем остановить свой выбор на занавесях холодной гаммы — это такие оттенки, как приглушенный салатовый, изумрудный и другие вариации зеленого, который, к тому же, считается полезным для зрения.

Еще один тренд 2019 года — голубой цвет в разных его вариантах — бирюзовый, небесно-голубой, цвет морской волны. Если вы хотите сделать комнату более молодежной и яркой, добавьте в пространство акценты теплых оттенков - например, светло-красный.

Психологи отмечают, что оба эти цвета оказывают успокаивающее воздействие на психику человека, помогая ему чувствовать себя спокойно и легче засыпать.

Актуальными остаются также белые, серые бежевые оттенки. Которые, к слову, вполне можно сочетать с трендовыми, получая интересные решения, и задействать в оформлении других мест, подчеркивая ассиметричность пространства. Например, в гостиной или на кухне.

Ткань и дизайн штор

Самое главное — стиль занавесей не должен выбиваться из оформления всей комнаты и может быть довольно необычным. Так, если вы приверженец натуральности во всем и здорового образа жизни, то, возможно, вам придутся по вкусу шторы, изготовленные из льняной ткани. Конечно, при условии, что они впишутся в интерьер.