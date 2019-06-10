Пять типов продуктов, которые вызывают омерзительный запах изо рта

Хотя абсолютно всем нравиться невозможно, каждому из нас хочется быть, по крайней мере, приятным другим. В том числе и собеседником, даже если это – всего несколько слов. Вероятно, хотя бы раз в жизни каждый из нас был не слишком уверенным в свежести своего дыхания. Тем более неприятно понимать, что это может быть заметно и другим.
Бесспорно, освежающие драже и жевательная резинка способны улучшить ситуацию и придать человеку уверенности в себе. Но это – лишь маскирование проблемы, а нее ее решение. Для начала следует разобраться в причинах появления неприятного запаха, пишет Fabiosa.ru.
К наиболее распространенным относятся:
- несоблюдение правил гигиены, из-за чего в промежутках между зубами остаются фрагменты пищи, провоцируя размножение бактерий;
- курение;
- употребление алкоголя;
- заболевания десен и другие стоматологические проблемы;
- ксеростомия (недостаточная выработка слюны);
- инфекции дыхательных путей;
- постназальный капельный синдром;
- заболевание печени и почек;
- сахарный диабет;
- хронический гастро-эзофагеальный или гастро-дуоденальный рефлюкс;
- гастрит;
- тонзиллит
Бывает и так, что вышеперечисленных проблем нет, а запах – есть. В этом случае следует обратить на то, что именно мы потребляем в пищу.
Продукты, способствующие появлению неприятного запаха изо рта
1. Белковая пища
Вне зависимости от происхождения белковые продукты – катализатор для развития популяции вызывающих аромат бактерий в полости рта. Содержащиеся в них аминокислоты под воздействием естественной микрофлоры превращаются в летучие соединения серы. А она сама по себе обладает неприятным запахом.
2. Пряная и острая пища
Перец чили и карри – две специи, способные вызывать расстройство пищеварения. Неприятный запах – его самый легкий побочный эффект.
3. Продукты с высоким содержанием серы
К этой группе относят лук и чеснок. Даже незначительные микрочастицы, оставшиеся в ротовой полости или пищеводе, вызывают неприятный аромат. Зубная паста, жевательная резинка или освежитель – временные решения, поскольку тиосульфиды (чесночно-луковые соединения) попадают в кровоток и выводятся из организма при дыхании.
4. Кислые продукты и напитки
Кислые пища и питье раздражают слизистые оболочки и нарушают кислотно-щелочной баланс, тем самым создавая благоприятные условия для размножения бактерий.
5. Кофе
Этот любимый многими бодрящий напиток вызывает сухость во рту – одну из причин неприятного запаха изо рта. При этом чем больше кофеина в содержимом чашки, тем более выраженным может быть плохой аромат.
Существуют и доступные продукты, способные сделать дыхание более свежим. Это – обычная негазированная вода, натуральный йогурт, петрушка, гвоздика, анис и семена фенхеля.
Как и от любой проблемы, от зловонного дыхания лучше не избавляться уже по факту, а предупредить его возникновение, что сделать довольно просто.
- Обязательно тщательно чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем.
- Не забывайте очищать поверхность языка.
- Не реже 2-х раз в год посещайте стоматолога.
- Откажитесь от курения.
- Пейте побольше чистой негазированной воды.
- Следите за тем, что вы едите, и исключите из рациона продукты, вызывающие аромат.
Как правило, установить причину неприятного запаха или заподозрить нарушения в функционировании других органов и систем может именно дантист. Свежее дыхание и уверенность в себе стоят того, чтобы всего несколько раз в год записаться на прием, не так ли?