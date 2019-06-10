Пять типов продуктов, которые вызывают омерзительный запах изо рта

Бесспорно, освежающие драже и жевательная резинка способны улучшить ситуацию и придать человеку уверенности в себе. Но это – лишь маскирование проблемы, а нее ее решение. Для начала следует разобраться в причинах появления неприятного запаха, пишет Fabiosa.ru.

К наиболее распространенным относятся:

несоблюдение правил гигиены, из-за чего в промежутках между зубами остаются фрагменты пищи, провоцируя размножение бактерий;

курение;

употребление алкоголя;

заболевания десен и другие стоматологические проблемы;

ксеростомия (недостаточная выработка слюны);

инфекции дыхательных путей;

постназальный капельный синдром;

заболевание печени и почек;

сахарный диабет;

хронический гастро-эзофагеальный или гастро-дуоденальный рефлюкс;

гастрит;

тонзиллит

Бывает и так, что вышеперечисленных проблем нет, а запах – есть. В этом случае следует обратить на то, что именно мы потребляем в пищу.

Продукты, способствующие появлению неприятного запаха изо рта

1. Белковая пища

Вне зависимости от происхождения белковые продукты – катализатор для развития популяции вызывающих аромат бактерий в полости рта. Содержащиеся в них аминокислоты под воздействием естественной микрофлоры превращаются в летучие соединения серы. А она сама по себе обладает неприятным запахом.

2. Пряная и острая пища

Перец чили и карри – две специи, способные вызывать расстройство пищеварения. Неприятный запах – его самый легкий побочный эффект.

3. Продукты с высоким содержанием серы

К этой группе относят лук и чеснок. Даже незначительные микрочастицы, оставшиеся в ротовой полости или пищеводе, вызывают неприятный аромат. Зубная паста, жевательная резинка или освежитель – временные решения, поскольку тиосульфиды (чесночно-луковые соединения) попадают в кровоток и выводятся из организма при дыхании.

4. Кислые продукты и напитки

Кислые пища и питье раздражают слизистые оболочки и нарушают кислотно-щелочной баланс, тем самым создавая благоприятные условия для размножения бактерий.

5. Кофе

Этот любимый многими бодрящий напиток вызывает сухость во рту – одну из причин неприятного запаха изо рта. При этом чем больше кофеина в содержимом чашки, тем более выраженным может быть плохой аромат.

Существуют и доступные продукты, способные сделать дыхание более свежим. Это – обычная негазированная вода, натуральный йогурт, петрушка, гвоздика, анис и семена фенхеля.

Как и от любой проблемы, от зловонного дыхания лучше не избавляться уже по факту, а предупредить его возникновение, что сделать довольно просто.

Обязательно тщательно чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем.

Не забывайте очищать поверхность языка.

Не реже 2-х раз в год посещайте стоматолога.

Откажитесь от курения.

Пейте побольше чистой негазированной воды.

Следите за тем, что вы едите, и исключите из рациона продукты, вызывающие аромат.