Пн, 10.06.2019
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  • Пять типов продуктов, которые вызывают омерзительный запах изо рта

Пять типов продуктов, которые вызывают омерзительный запах изо рта

Запах изо рта. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Хотя абсолютно всем нравиться невозможно, каждому из нас хочется быть, по крайней мере, приятным другим. В том числе и собеседником, даже если это – всего несколько слов. Вероятно, хотя бы раз в жизни каждый из нас был не слишком уверенным в свежести своего дыхания. Тем более неприятно понимать, что это может быть заметно и другим.

Бесспорно, освежающие драже и жевательная резинка способны улучшить ситуацию и придать человеку уверенности в себе. Но это – лишь маскирование проблемы, а нее ее решение. Для начала следует разобраться в причинах появления неприятного запаха, пишет Fabiosa.ru.

К наиболее распространенным относятся:

  • несоблюдение правил гигиены, из-за чего в промежутках между зубами остаются фрагменты пищи, провоцируя размножение бактерий;
  • курение;
  • употребление алкоголя;
  • заболевания десен и другие стоматологические проблемы;
  • ксеростомия (недостаточная выработка слюны);
  • инфекции дыхательных путей;
  • постназальный капельный синдром;
  • заболевание печени и почек;
  • сахарный диабет;
  • хронический гастро-эзофагеальный или гастро-дуоденальный рефлюкс;
  • гастрит;
  • тонзиллит 

Бывает и так, что вышеперечисленных проблем нет, а запах – есть. В этом случае следует обратить на то, что именно мы потребляем в пищу.

Продукты, способствующие появлению неприятного запаха изо рта

1. Белковая пища

Вне зависимости от происхождения белковые продукты – катализатор для развития популяции вызывающих аромат бактерий в полости рта. Содержащиеся в них аминокислоты под воздействием естественной микрофлоры превращаются в летучие соединения серы. А она сама по себе обладает неприятным запахом.

2. Пряная и острая пища

Перец чили и карри – две специи, способные вызывать расстройство пищеварения. Неприятный запах – его самый легкий побочный эффект.

3. Продукты с высоким содержанием серы

К этой группе относят лук и чеснок. Даже незначительные микрочастицы, оставшиеся в ротовой полости или пищеводе, вызывают неприятный аромат. Зубная паста, жевательная резинка или освежитель – временные решения, поскольку тиосульфиды (чесночно-луковые соединения) попадают в кровоток и выводятся из организма при дыхании.

4. Кислые продукты и напитки

Кислые пища и питье раздражают слизистые оболочки и нарушают кислотно-щелочной баланс, тем самым создавая благоприятные условия для размножения бактерий.

5. Кофе

Этот любимый многими бодрящий напиток вызывает сухость во рту – одну из причин неприятного запаха изо рта. При этом чем больше кофеина в содержимом чашки, тем более выраженным может быть плохой аромат.

Существуют и доступные продукты, способные сделать дыхание более свежим. Это – обычная негазированная вода, натуральный йогурт, петрушка, гвоздика, анис и семена фенхеля.

Как и от любой проблемы, от зловонного дыхания лучше не избавляться уже по факту, а предупредить его возникновение, что сделать довольно просто.

  • Обязательно тщательно чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью и ополаскивателем.
  • Не забывайте очищать поверхность языка.
  • Не реже 2-х раз в год посещайте стоматолога.
  • Откажитесь от курения.
  • Пейте побольше чистой негазированной воды.
  • Следите за тем, что вы едите, и исключите из рациона продукты, вызывающие аромат.

Как правило, установить причину неприятного запаха или заподозрить нарушения в функционировании других органов и систем может именно дантист. Свежее дыхание и уверенность в себе стоят того, чтобы всего несколько раз в год записаться на прием, не так ли?

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