Как перестать икать: семь проверенных методов

Икота вызывает настоящий дискомфорт, поэтому хочется прекратить эту досадную неприятность. Она образуется, когда в мышцах нижней части грудной клетки, которую называют диафрагмой, возникает спазм. Воздух проходит через голосовые связки, спазм заставляет их закрываться, что и провоцирует резкий звук.
Как правило, икота может пройти сама в течение нескольких минут. Но иногда икота не прекращается, может длиться более двух дней. В такой ситуации нужно срочно принимать меры, пишет Medikforum.ru. О проверенных методах, как перестать икать, расскажем в нашем материале.
Метод №1: другое дыхание
Попробуйте по-другому дышать. Это позволит диафрагме расслабиться, остановить спазмы и перестать икать. Например, можно задержать дыхание на несколько секунд. Не нужно делать это на слишком длительный срок — достаточно даже полминуты. В принципе должно соблюдаться столько времени, чтобы было достаточным для того, чтобы начать новый ритм дыхания. При слишком длительной задержке велик риск того, что икающему станет плохо и начёт кружиться голова.
Можно подышать в бумажный пакет. Такой метод хорош тем, что позволяет сконцентрироваться на медленном и глубоком дыхании, что способствует тому, чтобы перестать икать.
Метод №2: выпейте холодной воды
Глоток холодной воды очень полезен, так как позволяет успокоить раздражённые мышцы. Особенно полезен такой метод, если икота возникла от быстрого приёма пищи. Подходит как для взрослых, так и для детей. Желательно пить воду маленькими глотками. Благодаря воде мышцы смягчаться, а процесс глотания изменит ритм дыхания. С первого глотка может и не сработать этот метод, поэтому лучше пить до тех пор, пока не перестанете икать.
Метод №3: полоскать горло
Полоскание тоже позволяет перестать икать. Главное в данном методе соблюдать осторожность, так как можно легко поперхнуться.
Метод №4: смейтесь
Смех заставит изменить ритм дыхания, а значит и перестать икать. Можно посмотреть смешной видеоролик, сделать смешное действие — да что угодно, что заставило бы вас радостно хохотать.
Метод №5: сладкое
Ложка чего-либо сладкого заставит вас перестать икать. Этот метод объясняется тем, что активизирует слюнные железы, а ритм дыхания начинает меняться, когда проглатываешь сладкую еду. Можно использовать в этих целях мёд или сахар. Но нельзя их давать икающему младенцу.
Метод №6: сдавите грудную клетку
Метод очень хорош, хотя не одобряется медиками. Для этого следует изменить позу и переместить диафрагму в другое положение. Например, можно наклониться вперёд и надавить на грудь, либо поднять колени к груди и принять позу эмбриона. Задержавшись на несколько минут, можно понять, перестанете ли вы икать или нет. Если это не помогло, то выпрямитесь и дышите глубоко.
Метод №7: врач
Если икота длится больше двух дней, то необходимо обратиться за медицинской помощью. Ведь в таком случае велик риск, что это симптом развивающейся болезни. К возможным причинам длительной икоты могут относиться воспаления горла, инфекция, увеличение щитовидки, раздражение барабанной перепонки, опухоль, киста, расстройство нервной системы и многое другое. Обязательно в таком случае необходимо сообщить об этом лечащему врачу.