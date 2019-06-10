Как перестать икать: семь проверенных методов

Как правило, икота может пройти сама в течение нескольких минут. Но иногда икота не прекращается, может длиться более двух дней. В такой ситуации нужно срочно принимать меры, пишет Medikforum.ru. О проверенных методах, как перестать икать, расскажем в нашем материале.

Метод №1: другое дыхание

Попробуйте по-другому дышать. Это позволит диафрагме расслабиться, остановить спазмы и перестать икать. Например, можно задержать дыхание на несколько секунд. Не нужно делать это на слишком длительный срок — достаточно даже полминуты. В принципе должно соблюдаться столько времени, чтобы было достаточным для того, чтобы начать новый ритм дыхания. При слишком длительной задержке велик риск того, что икающему станет плохо и начёт кружиться голова.

Можно подышать в бумажный пакет. Такой метод хорош тем, что позволяет сконцентрироваться на медленном и глубоком дыхании, что способствует тому, чтобы перестать икать.

Метод №2: выпейте холодной воды

Глоток холодной воды очень полезен, так как позволяет успокоить раздражённые мышцы. Особенно полезен такой метод, если икота возникла от быстрого приёма пищи. Подходит как для взрослых, так и для детей. Желательно пить воду маленькими глотками. Благодаря воде мышцы смягчаться, а процесс глотания изменит ритм дыхания. С первого глотка может и не сработать этот метод, поэтому лучше пить до тех пор, пока не перестанете икать.

Метод №3: полоскать горло

Полоскание тоже позволяет перестать икать. Главное в данном методе соблюдать осторожность, так как можно легко поперхнуться.

Метод №4: смейтесь

Смех заставит изменить ритм дыхания, а значит и перестать икать. Можно посмотреть смешной видеоролик, сделать смешное действие — да что угодно, что заставило бы вас радостно хохотать.

Метод №5: сладкое

Ложка чего-либо сладкого заставит вас перестать икать. Этот метод объясняется тем, что активизирует слюнные железы, а ритм дыхания начинает меняться, когда проглатываешь сладкую еду. Можно использовать в этих целях мёд или сахар. Но нельзя их давать икающему младенцу.

Метод №6: сдавите грудную клетку

Метод очень хорош, хотя не одобряется медиками. Для этого следует изменить позу и переместить диафрагму в другое положение. Например, можно наклониться вперёд и надавить на грудь, либо поднять колени к груди и принять позу эмбриона. Задержавшись на несколько минут, можно понять, перестанете ли вы икать или нет. Если это не помогло, то выпрямитесь и дышите глубоко.

Метод №7: врач