Роскошная галерея: смотрите, почему показ Join Me стал незабываемым для гостей!

В свежей коллекции Join Me были продемонстрированы роскошные блузки из итальянского шелка. Уникальным было сочетание узоров и цветов, которые стилист Наталия Кобрисева создала в каждой блузке. Как прокомментировала создательница бренда:

«Join Me - это бренд одежды с характером, для ярких и уверенных в себе девушек. Мы уже растем и увеличиваем количество выпущенных блузок. В будущих коллекциях будут использованы разные материалы, но каждая вещь будет уникальной и найдёт своих ценительниц, ведь Join Me создан для женщин по всему миру!»

Join Me Fashion Show ФОТО: Anastasia Sulipa

Дефиле было не менее ярким - все началось с превосходного вокала Маргариты Кустинской, затем под треки известного диджея Anna Lamurr, яркие и талантливые Таллинки продемонстрировали как эффектно смотрятся шелковые блузки Join Me на самых разных типажах внешности, выделяя и подчеркивая красоту каждой носительницы бренда. Образы моделей традиционно создавали известные визажисты Makeup Band. На показе также были продемонстрированы уникальные дизайнерские сумочки от Juta Bads, которые талантливая мастерица Татьяна Брыткина презентовала публике. Стилисты, присутствовавшие на показе, прокомментировали, что сочетание уникальных блузок Join Me с эксклюзивными сумочками Juta Bags станет хитом сезона!

Join Me Fashion Show ФОТО: Anastasia Sulipa

Команда First Fashion House отлично потрудилась над организацией мероприятия высокого класса, и даже неожиданный летний ливень в самом начале коктейльной части не испортил впечатление, а скорее придал шарма и непринуждённой атмосферы мероприятию. Как прокомментировала организатор мероприятия, Анна Павлова:

«Гости очень хорошо отреагировали на ситуацию: кто-то с юмором, кто-то с пониманием, а для некоторых в дожде была особая романтика. В итоге, дождь быстро закончился, декорации Celebrate Tallinn засияли ещё сильнее, и мероприятие получилось ярким и незабываемым. Нас очень порадовало, что гости просто наслаждались происходящим под аккомпанемент приятной музыки от Dj Anna Lamurr, вкуснейших полезных десертов Healthy Desserts без сахара, изысканных сыров Dziugas Cheese и игристого вина Nudist Drink. Конечно, много внимания привлекли и стенды партнеров, где Vetka Scarf продемонстрировали дизайнерские шелковые платки, а Hyaluron-In презентовал ценнейший эликсир красоты и молодости.»

Организаторы показа также выразили огромную благодарность Meerhof Dental Center за поддержку мероприятия, а также салону красоты Nanoasia и бренду минеральной косметики Bellapierre!

В лучших традициях First Fashion House, состоялась щедрая лотерея для гостей от партнеров. Ведущая мероприятия, яркая Наташа Бычкова, изящно и с юмором разыгрывала каждый лот от партнеров, среди которых были сертификаты от ультрасовременного стоматологического центра Meerhof Dental Center, позаботившихся о здоровых улыбках гостей, полезнейшие капли для красоты и здоровья Hyaluron-In, огромные подарочные наборы Splat, вкуснейшие сыры Dziugas Cheese, процедуры для волос салона Rush, подарочный сертификат на полезный торт от Healthy Desserts и натуральное шампанское Nudist Drink!

Join Me Fashion Show ФОТО: Anastasia Sulipa