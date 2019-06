Роскошная галерея: смотрите, почему показ Join Me стал незабываемым для гостей!

В жаркий летний день, 8 июня, состоялся самый незабываемый показ этого сезона - Join Me Fashion Show! Всё было на высшем уровне - роскошная красная дорожка, яркий показ, вкусные угощения, жаркий летний ливень и полный зал красивейших гостей! Повод самый радостный - день рождения нового успешного бренда Join Me, созданного популярным стилистом Наталией Кобрисевой, и открытие магазина Join Me Store.